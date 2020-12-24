Класична новорічна ялинка з іграшками та хвоєю? Ні. Це занадто просто. Ентузіасти з усього світу побавилися із уявою та створили власну зимову красуню. Пригодилося все, що було під руками: пила, невидимий каркас і навіть його величність Дарт Вейдер.

Life 24 зібрав для вас 20 надзвичайно нестандартних ялинок з усього світу. Беріть з собою новорічний настрій – і поїхали разом смакувати ці зимові шедеври.

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Найоригінальніші зимові ялинки: чудові фото із Мережі

Треба креативу, а часу нема? Просто переверніть ялинку / Фото Ad.me

Старий-добрий Елмо із "Вулиці Сезам". Погляд, від якого неможливо відірвати очі / Фото onedio.com

Розкішне плаття на новорічну вечірку / Фото Reddit

Ця ялинка – наш фаворит. Композиція, в якій нічого не зрозуміло. Але настільки все тут гармонійно виглядає / Фото Imgur

Хіміки теж мають право на свою ялинку! / Фото filing.pl

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Варіант ялинки, яка дуже б потішила Дмитра Менделєєва / Фото Twitter

Сувора чоловіча ялинка / Фото Imgur

Зізнайтеся, захотіли таку ялинку? У неї всередині каркас, який крутиться / Фото Ad.me

Кілька шишечок, лампочки та каркас – і ви вже маєте круту дизайнерську ялинку / Фото Instagram

Не повірите, але це звичайна драбина, стилізована під ялинку / Фото Pinterest

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Красивий і водночас корисний варіант ялинки / Фото Instagram

Бу! Тільки не вимикайте світло. Бо вони прийдуть із темноти / Фото Reddit

Красивий варіант настінної ялинки / Фото Pinterest

Оце так! "Невидимий" каркас для ялинки. Дуже красиво / Фото klyker.com

Екологічно чиста ялинка. Це – звичайні пластикові пляшки / Фото klyker.com

Дарт Вейдер захищає ваш новорічний настрій / Фото Imgur

Оригінальну ялинку можна придумати навіть із книг / Фото Pinterest

Ще суворіший варіант чоловічої ялинки / Фото Pinterest

Ялинка-шериф, яка заарештує вас, щоб ви нарешті відпочили на святах / Фото Reddit

Інопланетний варіант ялинки / Фото ebaumsworld.com

Працівникам офісу було ліньки розпакувати ялинку, тому вони прикрасили коробку. Ну а що, геніально! / Фото Imgur