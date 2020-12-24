Привиди, шишечки і Дарт Вейдер: 20 ялинок з усього світу, від яких "вибухне" мозок
Класична новорічна ялинка з іграшками та хвоєю? Ні. Це занадто просто. Ентузіасти з усього світу побавилися із уявою та створили власну зимову красуню. Пригодилося все, що було під руками: пила, невидимий каркас і навіть його величність Дарт Вейдер.
Life 24 зібрав для вас 20 надзвичайно нестандартних ялинок з усього світу. Беріть з собою новорічний настрій – і поїхали разом смакувати ці зимові шедеври.
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Найоригінальніші зимові ялинки: чудові фото із Мережі
Треба креативу, а часу нема? Просто переверніть ялинку / Фото Ad.me
Старий-добрий Елмо із "Вулиці Сезам". Погляд, від якого неможливо відірвати очі / Фото onedio.com
Розкішне плаття на новорічну вечірку / Фото Reddit
Ця ялинка – наш фаворит. Композиція, в якій нічого не зрозуміло. Але настільки все тут гармонійно виглядає / Фото Imgur
Хіміки теж мають право на свою ялинку! / Фото filing.pl
Варіант ялинки, яка дуже б потішила Дмитра Менделєєва / Фото Twitter
Сувора чоловіча ялинка / Фото Imgur
Зізнайтеся, захотіли таку ялинку? У неї всередині каркас, який крутиться / Фото Ad.me
Кілька шишечок, лампочки та каркас – і ви вже маєте круту дизайнерську ялинку / Фото Instagram
Не повірите, але це звичайна драбина, стилізована під ялинку / Фото Pinterest
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Красивий і водночас корисний варіант ялинки / Фото Instagram
Бу! Тільки не вимикайте світло. Бо вони прийдуть із темноти / Фото Reddit
Красивий варіант настінної ялинки / Фото Pinterest
Оце так! "Невидимий" каркас для ялинки. Дуже красиво / Фото klyker.com
Екологічно чиста ялинка. Це – звичайні пластикові пляшки / Фото klyker.com
Дарт Вейдер захищає ваш новорічний настрій / Фото Imgur
Оригінальну ялинку можна придумати навіть із книг / Фото Pinterest
Ще суворіший варіант чоловічої ялинки / Фото Pinterest
Ялинка-шериф, яка заарештує вас, щоб ви нарешті відпочили на святах / Фото Reddit
Інопланетний варіант ялинки / Фото ebaumsworld.com
Працівникам офісу було ліньки розпакувати ялинку, тому вони прикрасили коробку. Ну а що, геніально! / Фото Imgur
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