Классическая новогодняя елка с игрушками и хвоей? Нет. Это слишком просто. Энтузиасты со всего мира поигрались с воображением и создали собственную зимнюю красавицу. Пригодилось все, что было под руками: пила, невидимый каркас и даже его величество Дарт Вейдер.

Life 24 собрал для вас 20 чрезвычайно нестандартных елок со всего мира. Берите с собой новогоднее настроение – и поехали вместе любоватся этими зимними шедеврами.

Вам будет интересно Пусть будет праздник: 15 классных идей для новогоднего настроения

Самые оригинальные зимние елки: великолепные фото с Сети

Нужен креатив, а времени нету? Просто переверните елку / Фото Ad.me

Старый-добрый Элмо с "Улицы Сезам". Взгляд, от которого невозможно оторвать глаза / Фото onedio.com

Роскошное платье на новогоднюю вечеринку / Фото Reddit

Эта елка – наш фаворит. Композицыя, Ця ялинка – наш фаворит. Композиция, в которой ничего не понятно. Но насколько все здесь гармонично смотрится / Фото Imgur

Химики также имеют право на свою елку! / Фото filing.pl

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO​

Вариант елки, которая очень бы порадовала Дмитрия Менделеева / Фото Twitter

Суровая мужская елка / Фото Imgur

Признайтесь, захотели такую елку? У нее внутри каркас, который крутится / Фото Ad.me

Несколько шишечек, лампочки и каркас – и вы уже собственние крутой дизайнерской елки / Фото Instagram

Не поверите, но это обычная лестница, стилизованная под елку / Фото Pinterest

​Читайте также 10 оригинальных идей, как украсить гостиную к Новому году – фото

Красивый и одновременно полезный вариант елки / Фото Instagram

Бу! Только не выключайте свет. Они придут из тьмы / Фото Reddit

Красивый вариант настенной елки / Фото Pinterest

Вот это да! "Невидимый" каркас для елки. Очень красиво / Фото klyker.com

Экологически чистая елка. Это – обычные пластиковые бутылки / Фото klyker.com

Дарт Вейдер защищает ваше новогоднее настроение / Фото Imgur​

Оригинальную елку можно придумать даже из книг / Фото Pinterest

Еще более суровый вариант мужской елки / Фото Pinterest

Елка-шериф, которая арестует вас, чтобы вы наконец-то отдохнули на праздниках / Фото Reddit

Инопланетный вариант елки / Фото ebaumsworld.com

Работникам офиса было лень распаковать елку, поэтому они украсили коробку. Ну а что, гениально! / Фото Imgur