Призраки, шишечки и Дарт Вейдер: 20 елок со всего мира, от которых "взорвется" мозг
Классическая новогодняя елка с игрушками и хвоей? Нет. Это слишком просто. Энтузиасты со всего мира поигрались с воображением и создали собственную зимнюю красавицу. Пригодилось все, что было под руками: пила, невидимый каркас и даже его величество Дарт Вейдер.
Life 24 собрал для вас 20 чрезвычайно нестандартных елок со всего мира. Берите с собой новогоднее настроение – и поехали вместе любоватся этими зимними шедеврами.
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Самые оригинальные зимние елки: великолепные фото с Сети
Нужен креатив, а времени нету? Просто переверните елку / Фото Ad.me
Старый-добрый Элмо с "Улицы Сезам". Взгляд, от которого невозможно оторвать глаза / Фото onedio.com
Роскошное платье на новогоднюю вечеринку / Фото Reddit
Эта елка – наш фаворит. Композицыя, Ця ялинка – наш фаворит. Композиция, в которой ничего не понятно. Но насколько все здесь гармонично смотрится / Фото Imgur
Химики также имеют право на свою елку! / Фото filing.pl
Вариант елки, которая очень бы порадовала Дмитрия Менделеева / Фото Twitter
Суровая мужская елка / Фото Imgur
Признайтесь, захотели такую елку? У нее внутри каркас, который крутится / Фото Ad.me
Несколько шишечек, лампочки и каркас – и вы уже собственние крутой дизайнерской елки / Фото Instagram
Не поверите, но это обычная лестница, стилизованная под елку / Фото Pinterest
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Красивый и одновременно полезный вариант елки / Фото Instagram
Бу! Только не выключайте свет. Они придут из тьмы / Фото Reddit
Красивый вариант настенной елки / Фото Pinterest
Вот это да! "Невидимый" каркас для елки. Очень красиво / Фото klyker.com
Экологически чистая елка. Это – обычные пластиковые бутылки / Фото klyker.com
Дарт Вейдер защищает ваше новогоднее настроение / Фото Imgur
Оригинальную елку можно придумать даже из книг / Фото Pinterest
Еще более суровый вариант мужской елки / Фото Pinterest
Елка-шериф, которая арестует вас, чтобы вы наконец-то отдохнули на праздниках / Фото Reddit
Инопланетный вариант елки / Фото ebaumsworld.com
Работникам офиса было лень распаковать елку, поэтому они украсили коробку. Ну а что, гениально! / Фото Imgur
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