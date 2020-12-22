Как снова почувствовать новогоднее настроение, если за окном почему-то осень, снег чаще видим на фотографиях, а дела только накапливаются? Легко. Ловите список крутых идей для новогодней атмосферы и наслаждайтесь моментом.

Не стоит ждать Нового года, чтобы только тогда расслабиться и почувствовать праздник. Начните создавать его уже сейчас – вы заслужили отдых. Life 24 поможет найти вдохновение для новогоднего настроя.

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1. Скорее вытаскивайте гирлянду

Именно так. Праздник приближается! Возьмите часок перерыва от привычных дел и начните украшать гирляндой все: балкон, елку, шкаф, стены, окна. И даже себя!

2. Бегите за новогодним свитером

Какие зимние праздники без тематической одежды? Вооружайтесь хорошим настроением и пошли в магазин за свитером с забавными оленями.

3. Удивите друзей праздничной открыткой

Почему-то у нас не слишком популярно писать друг другу письма. Измените это: выберите самую красивую новогоднюю открытку, создайте свое пожелание. Вы приятно удивите друзей или родных неожиданным подарочком.

4. Послушайте новогодние песни

Если нужно срочную инъекцию праздничного настроения – это идеальный вариант. 3-4 минуты такой магии – и вы уже в плену новогодней атмосферы.

5. Испеките вкусненькое печенье

Нет никаких проблем, если вы раньше это не делали. Соберите самых близких людей, возьмите рецепт, который больше всего понравится, и наслаждайтесь настоящим шедевром.

Спечь печенье – отличная идея, которая поднимет новогоднее настроение / Фото Pixabay

6. Сыграйте в "Тайного Санту"

Получать подарки – это замечательно. А дарить – еще лучше. "Тайный Санта" объединяет эти два процесса. Вы собираетесь с друзьями и тайной жеребьевкой выбираете, кто кого будет удивлять. Главное – определитесь с бюджетом.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

7. Почитайте новогодние книги

Что вам для этого нужно: хорошую книгу, комфортное место, плед и чашку горячего шоколада или чая. Не знаете, что почитать? Обратите внимание на незабываемые издание "Как Гринч украл Рождество", "Полярный экспресс" и другие.

8. Посмотрите новогодние фильмы

Кевин уже вас ждет. К его дому снова пришли плохие ребята.

Скриншот из фільмф "Один вдома 2"

9. Запустите обратный отсчет до Нового года

Вспомните, как в детстве мы считали каждый день к главной ночи года? Так давайте восстановим традицию. Это может быть календарь, где надо зачеркивать дни или напоминание на телефоне. Кстати, до Нового года осталось 10 дней!

10. Установите новогодние обои на телефон

Мы столько раз за день смотрим в смартфон, что даже здесь можно придумать интересную новогоднюю фишечку. Загрузите новогодние обои на экран – и каждый раз эта маленькая деталь будет радовать вас.

11. Пройдитесь по магазинам

Посмотрите сейчас на все вокруг. Торговые центры, магазины, прилавки просто сияют от различных украшений и гирлянд. Туда так и хочется зайти и что-то купить. Так почему бы не побаловать себя подарком к Новому году? Это будет еще 100 бонусных баллов к праздничному настроению.

12. Слепите снеговичка

Как давно вы вспоминали детство и лепили «снежную бабу»? Если у вас сейчас снег за окном, закрывайте все и бегите делать собственного снеговика.

13. Устройте фотосессию

Какой прекрасный вариант создать себе праздничное настроение! Life 24 уже делился крутыми идеями для таких фотосессий. Обязательно зацените!

Устройте себе фотосессию перед Новым годом! / Фото Pixabay

14. Сделайте новогодний маникюр

Побалуйте себя – сходите на новый маникюр. Это универсальный вариант, который точно поднимет настроение перед праздниками. Посмотрите на специальные новогодние рисунки – вам понравится.

15. Распланируйте ваш Новый год

Не нужно читать советы, как лучше организовать Новый год. Проведите этот день так, как вы захотите. Будет ли это громкая вечеринка с друзьями или приятное рандеву с любимым, или старые-добрые посиделки с родными – выбирайте вы.