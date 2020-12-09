Перед новорічними святами треба обов'язково зробити фотосесію. Для цього потрібно наперед визначитися з місцем: вдома, в студії або на вулиці. Яку б ідею ви б не вибрали, головне – передати очікування дива.

Журналісти Life24 зібрали образи для новорічної фотосесії з сім'єю в студії або на вулиці. Як позувати, вибрати одяг й антураж.

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Увімкніть почуття гумору, а потім дістаньте з шафи костюми, декор та шукайте натхнення в кафе, на природі, на вулиці або в студії. Новий рік – найбільш відповідний час, щоб повеселитися!

Кілька ідей одягу для новорічної фотосесії:

в'язані светри, шкарпетки та шапки;

красиві казкові сукні;

костюми Санти;

кофти та лосини зі скандинавськими візерунками;

картаті або смугасті піжами.

Популярне поєднання кольорів – червоний, зелений, білий або бежевий.

Ідеї для новорічної фотосесії в студії

Знайшли цікаві ідеї новорічної фотосесії та хочете втілити їх в життя? Щоб все пройшло чудово, заздалегідь продумайте образ, макіяж, зачіску та наряд. Обговоріть свої побажання з фотографом і поясніть йому своє бачення.

Визначилися зі стилем фотосесії? Можливо, ваш варіант – класичні сімейні знімки?

А може яскраві та веселі з друзями?



Фото з рідними – пам'ять на все життя

Якщо є бажання, спробуйте трохи поекспериментувати. В цьому вам допоможе тематична фотосесія.

Вибирайте не тільки зручні пози, а й ті, які виділяють вас із найбільш вигідного боку.



Для фотосесії можна використовувати книги, коробки з подарунками та гірлянди

Для дівчини таке проведення часу в студії може бути не тільки яскравим, веселим, але й по-справжньому казковим.

Прості ідеї для новорічної фотосесії для дівчат, які оцінять всі:

І не забудьте про чотирилапих друзів!



Собаки та коти вдало виходять на фото

Новорічна фотосесія вдома: ідеї

Щоб зробити красиві фотографії, не обов'язково брати в оренду студію. Скористайтеся простими та надійними ідеями для новорічної фотосесії. Для цього використовуйте новорічний антураж: ялинкові кулі та ялинку, дощик, хлопавки, написи, шампанське й коробки з подарунками.

Хороший варіант — зняти процес прикрашання новорічної ялинки!



Вдома можна влаштувати сімейну фотосесію

Передати атмосферу свята можна дешево та сердито: просто увімкніть гірлянду.

Додайте любові, нотку романтики та дрібку пристрасті.



Фото з коханою людиною завжди дарують теплі спогади

Ідеї для новорічної фотосесії на вулиці

Якщо ви вирішили вибратися з будинку на вулицю, то пропонуємо вам must-have ідею новорічної фотосесії – знімки на тлі новорічної ілюмінації вашого міста.



Святкові вулиці можуть замінити студію

Новорічна фотосесія відмінно поєднується з історією кохання. Ось ідеї новорічної фотосесії для закоханих:

Якщо встановити фотоапарат на штатив, а потім зробити довгу витримку, тоді вогні стануть гарним візерунком або словом на вашому знімку.

Найкреативніші та веселі фотографії виходять у снігу, в оточенні казки. Спробуйте повторити, це весело!

Ще трохи варіантів на природі для всієї родини:



Якщо буде сніг, то фотосесія точно вдасться

Покажіть процес пакування, розпакування, очікування подарунків, приготування випічки.



Діти вміють добре позувати

Хороші аксесуари для новорічної фотосесії – яскраві, затишні чашки та в'язані шапочки.

Непоганою альтернативою можуть стати фотографії в багажнику машини.

Якщо відбувається новорічна фотосесія на вулиці, ідеї можуть приходити раптово в самому процесі, обов'язково реалізуйте їх.



Ідеї можуть з'явитися раптово

Ідеї новорічної фотосесії з малюком

Створіть найяскравіші фото маленьких дітей: індивідуальні, з братиками та сестричками або з рідними.

Ідеї новорічної фотосесії з малюком:

Як бачите, одягу потрібно мінімально, а фотографії виходять чарівні.

Фото разом з мамою – пам'ять на все життя. Можна, якщо є бажання, зробити фотосесію і з іншими родичами.



Фото мами з дитиною дуже ніжні

Обов'язково порадуйте свою доньку окремою фотосесією, дівчата це люблять!

Помилки під час фотосесії

Щоб втіленню ідей для фотосесії новорічної нічого не завадило, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

Заздалегідь обдумайте свої плани та бронюйте студію. Літній одяг на фото біля ялинки виглядає безглуздо. Образи повинні поєднуватися з місцем фотосесії. У студію беріть гарне змінне взуття, яке б поєднувалось з одягом, не сандалі та светр.



Головне – креативність та хороший настрій

І найважливіше – треба серйозно поставитися до вибору фотографа!