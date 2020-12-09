Перед новогодними праздниками надо обязательно сделать фотосессию. Для этого нужно заранее определиться с местом: дома, в студии или на улице. Какую бы идею вы бы не выбрали, главное – передать ожидания чуда.

Журналисты Life24 собрали образы для новогодних фотосессий с семьей в студии или на улице.

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Включите чувство юмора, а затем достаньте из шкафа костюмы, декор и ищите вдохновение в кафе, на природе, на улице или в студии. Новый год – наиболее подходящее время, чтобы повеселиться!

Несколько идей одежды для новогодней фотосессии:

вязаные свитера, носки и шапки;

красивые сказочные платья;

костюмы Санты;

кофты и лосины со скандинавскими узорами;

клетчатые или полосатые пижамы.

Популярное сочетание цветов – красный, зеленый, белый или бежевый.

Идеи для новогодней фотосессии в студии

Нашли интересные идеи новогодней фотосессии и хотите воплотить их в жизнь? Чтобы все прошло чудесно, заранее продумайте образ, макияж, прическу и наряд. Обговорите свои пожелания с фотографом, объясните ему свое видение, тогда получите массу удачных кадров.

Определились со стилем фотосессии? Возможно, ваш вариант — классические семейные снимки?

А может быть яркие и веселые с друзьями?



Фото с родными – память на всю жизнь

Если есть желание, попробуйте немного поэкспериментировать. В этом вам поможет тематическая фотосессия.

Выбирайте и удобные позы, и те, которые выделяют вас с наиболее выгодной стороны.



Для фотосессии можна использовать книги, коробки с подарками и гирлянды

Для девушки такое времяпровождение в студии может быть не только ярким, веселым, но и по-настоящему сказочным.

Простые идеи для новогодней фотосессии для девушек, которые оценят все:

И не забудьте про четырехлапых друзей!



Собаки и коты удачно выходят на фото

Новогодняя фотосессия дома: идеи

Чтобы сделать красивые фотографии, не обязательно брать в аренду студию. Воспользуйтесь простыми и беспроигрышными идеями для новогодней фотосессии. Для этого используйте новогодний антураж: елочные шары и елку, дождик, хлопушки, надписи, шампанское и коробки с подарками.

Отличный вариант – заснять процесс украшения новогодней елки!



Дома можна устроить семейную фотосессию

Передать атмосферу праздника можно дешево и сердито: просто включите гирлянду.

Добавьте любви, нотку романтики и щепотку страсти.



Фото с любимым человеком всегда дарят теплые воспоминания

Идеи для новогодней фотосессии на улице

Если вы решили выбраться из дома на улицу, то предлагаем вам must-have идею новогодней фотосессии – снимки на фоне новогодней иллюминации вашего города.



Праздничные улицы могут заменить студию

Новогодняя фотосессия отлично сочетается с историей любви. Вот идеи новогодней фотосессии для влюбленных:

Если установить фотоаппарат на штатив, а затем сделать длинную выдержку, тогда огни станут красивым узором или словом на вашем снимке.

Самые креативные и веселые фотографии получаются в снегу, в окружении сказки. Попробуйте повторить, это весело!

Еще немного вариантов на природе для всей семьи:

Если будет снег, то фотосессия точно удастся

Покажите процесс упаковки, распаковки, ожидания подарков, приготовления выпечки.

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Дети кмеют хорошо позировать

Хорошие аксессуары для новогодней фотосессии — яркие и уютные чашки и вязаные шапочки.

Неплохой альтернативой могут стать фотографии в багажнике машины.

Если происходит новогодняя фотосессия на улице, идеи могут приходить внезапно в самом процессе, обязательно реализуйте их.



Идеи могут появиться внезапно

Идеи новогодней фотосессии с малышом

Создайте яркие и запоминающиеся фото маленьких детей: одних, с братиками и сестричками или с родными.

Ловите идеи новогодней фотосессии с малышом:

Как видите, наряд минимальный, а фотографии выходят прелестные.

Фото вместе с мамой – память на всю жизнь. Можно при желании сделать фотосессию и с другими родственниками.



Фото мамы с ребенком очень нежные

Обязательно порадуйте свою подросшую дочку отдельной фотосессией, девочки это любят!

Ошибки при фотосессии

Чтобы воплощению идей для фотосессии новогодней ничего не помешало, обратите внимание на несколько важных моментов:

Заранее продумывайте свои планы и бронируйте студию. Летняя одежда на фото возле елочки смотрится нелепо. Образы должны сочетаться с местом фотосессии. В студию берите красивую сменную обувь, которая бы сочеталась с одеждой, не сандали и свитер.



Главное – креативность и хорошее настроение

И самое важное – серьезно отнеситесь к выбору фотографа!