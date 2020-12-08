Без чего невозможно представить Новый год? Правильно, без елки. Это главный элемент празднования и веселого настроения. О том, как ее выбрать и ухаживать – читайте в нашем материале.

Руководительница прессслужбы Гослесагентства Юлия Давыдова посоветовала покупать дерево не ранее, чем за неделю до праздника, сообщает УНН.

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Стоит помнить, что нельзя покупать елку на стихийных рынках. Для этого будут специальные места при каждом государственном лесохозяйственном предприятии. Об их работе будет сообщено на сайтах и в социальных сетях.

"Каждую выбирает лесник самостоятельно. Такая елка простоит около 10 дней, сосна – около 12 дней, а вот пихта будет радовать две недели", – отметила Давыдова

Советы для правильного выбора:

У здорового дерева будет толстый ствол. При высоте елки 1,5 метра диаметр нижней части ствола должен составлять не менее 6 сантиметров. На срезе ствола должна быть смола. На стволе не должно быть пятен, плесени или грибков. Иглы должны быть ярко-зелеными, а не желтыми или серыми. Также не должны осыпаться. Можно сорвать пару и развернуть в руке – у них должен быть аромат. Нижние ветви должны быть направлены вверх.

Перед покупкой хорошо ее осмотрите со всех сторон, чтобы она подходила вам по размеру.

Иглы должны быть зеленые, а не желтые или серые \ Photo by Joshua Herrera on Unsplash

Советы для установки елки дома:

Где будет стоять дерево – нужно определиться еще до покупки. Не нужно с мороза сразу вносить в тепло. Из-за перепада температур могут пострадать ветви. Лучше поставьте на пару часов на балконе. Определите, в чем будет стоять елка – в воде, сыром песке или на подставке. Первые два варианта продолжат ей жизнь. Нужно добавлять в ведро отстоянную воду комнатной температуры. Нужно будет отпилить ствол елки от места сруба примерно на 1,3-2,5 сантиметра или зачистить снизу ствол от коры на 8-10 сантиметров. Тогда влага будет лучше и быстрее поступать.

Вы можете опрыскивать ветви живой елки – так они дольше сохранятся и не осыплются. Хорошо продлевает жизнь елки следующее питание: на 2 литра воды добавьте по 1 столовой ложке сахара, столового уксуса и 1 таблетку аспирина. Также живую елку нельзя ставить возле батареи,

– сказала Давыдова.

Утилизация елки

Для утилизации дерева нужно будет одеть одежду с длинным рукавом, перчатки и обрезать ветви, как можно ближе к стволу. Их нужно будет упаковать пакеты. И отдельно все вынести на помойку.