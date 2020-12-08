Без чого неможливо уявити Новий рік? Правильно, без ялинки. Це головний елемент святкування та веселого настрою. Про те, як її обрати та доглядати – читайте у нашому матеріалі.

Керівниця пресслужби Держлісагентства Юлія Давидова порадила купляти дерево не раніше, ніж за тиждень до свята, повідомляє УНН.

Читайте також: Як стильно прикрасити ялинку на Новий рік 2021: головні тренди і фотоприклади

Варто пам'ятати, що не можна купляти ялинку на стихійних ринках. Для цього будуть спеціальні місця при кожному державному лісогосподарському підприємстві. Про їхню роботу буде повідомлено на сайтах та у соціальних мережах.

"Кожну обирає лісівник власноруч. Така ялинка простоїть близько 10 днів, сосна – близько 12 днів, а ось ялиця буде радувати два тижні", – зазначила Давидова.

Поради для правильного вибору:

У здорового дерева буде товстий стовбур. При висоті ялинки 1,5 метра діаметр нижньої частини стовбура повинен становити не менше, ніж 6 сантиметрів. На зрізі стовбура повинна бути смола. На стовбурі не повинно бути плям, цвілі чи грибків. Голки повинні бути яскраво-зеленими, а не жовтими чи сірими. Також не повинні обсипатися. Можна зірвати пару і розгорнути в руці – у них повинен бути аромат. Нижні гілки повинні бути спрямовані вверх.

Перед купівлею добре її огляньте зі всіх сторін, щоб вона підходила вам по розміру.



Гілки повинні бути зелені, а не жовті чи сірі \ Photo by Joshua Herrera on Unsplash

Поради для встановлення ялинки вдома:

Де буде стояти дерево – потрібно визначитися ще до купівлі. Не потрібно з морозу одразу вносити у тепло. Через перепад температур можуть постраждати гілки. Краще поставте на пару годин на балконі. Визначте, у чому буде стояти ялинка – у воді, сирому піску чи на підставці. Перших два варіанти продовжать їй життя. Потрібно буде додавати в відро відстояну воду кімнатної температури. Потрібно буде відпиляти стовбур ялинки від місця зрубу приблизно на 1,3-2,5 сантиметра або зачистити знизу стовбур від кори на 8-10 сантиметрів. Тоді волога буде краще і швидше надходити.

Ви можете також обприскувати гілки живої ялинки – так вони довше збережуться і не обсиплються. Добре продовжує життя ялинки наступне підживлення: на 2 літри води додайте по 1 столовій ложці цукру, столового оцету та 1 таблетку аспірину. Також живу ялинку не можна ставити біля батареї,

– зауважила Давидова.

Утилізація ялинки

Для утилізації дерева потрібно буде одягнути одяг з довгим рукавом, рукавиці та обрізати гілки якомога ближче до стовбура. Їх потрібно буде спакувати пакети. І окремо все та винести на смітник.

24 канал закликає відмовитися від живих дерев на Новий рік та придбати штучну ялинку для святкування!