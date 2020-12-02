Як стильно прикрасити ялинку на Новий рік 2021: головні тренди і фотоприклади
Класична в золотих тонах, мінімалістична чи екстравагантна – саме прикрашена новорічна ялинка у домі створює неповторне передчуття зимових свят.
Як прикрасити ялинку так, щоб вона ще довго підтримувала святковий настрій та виглядала стильно, розповідають homesandgardens. Надихайтесь та створюйте власні оригінальні композиції.
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Декор ялинки в скандинавському стилі
Монохромні білі та срібні кольори, невеликі скляні дрібнички та свічки – такий стиль як ніколи популярний. Він перенесе вас у атмосферу затишного скандинавського хюґе. А додавши іграшок з фактурними візерунками чи зображеннями сніжних пейзажів, ви зможете створити справжню зимову казку прямісінько у вашій вітальні.
Спробуйте скандинавський стиль/ Фото studio-mcgee
Колор-поп
Не поспішайте відкладати різнокольорові іграшки подалі, а експериментуйте з ними. До прикладу, оберіть один акцентний відтінок у кімнаті та прикрашайте ялинку іграшками такого кольору, не забуваючи розбавляти їх маленькими прикрасами інших яскравих кольорів. Якщо у вашому інтер’єрі панують пастельні відтінки, це навіть краще, адже тоді така різнобарвна ялинка стане центральним акцентом!
Додайте яскравих фарб до своєї ялинки/ Фото johnlewis
Королівський стиль
Ніколи не вийде з моди і розкішне поєднання золотистих, червоних та глибоких зелених кольорів в обрамленні бісеру, оксамитових бантів та витончених блискучих деталей. Надихайтесь королівською та казковою тематикою, доповнюйте таку ялинку фігурками корони чи оленів та бордовими подарунковими коробочками.
Класична ялинка не виходить з моди/ Фото Getty
Сільська елегантність
Ще один спосіб підкреслити красу самої ялинки – розвісити небагато однакових невеликих прикрас по всій ялинці, або й зовсім від них відмовитись від них, а серед гілок розташувати мерехтливі вогники. Ваша ялинка виглядатиме просто, проте дуже витончено та природно.
Використовуйте мінімум прикрас та трохи вогників, щоб підкреслити красу ялинки/Фото Unsplash
Золото завжди у тренді
Не хочете банальну ялинку, прикрашену золотистими іграшками? Додайте до цього монохрому трохи сучасності: невеликі сірі, чорні та чорно-білі іграшки з графічними візерунками чудово розбавлять феєрію золота та оживлять класичну композицію.
Чорні кульки зроблять композицію оригінальною/ Фото Getty
Ялинка з минулого століття
Надихайтесь естетикою початку 20 століття: створіть на вашій ялинці бурхливу композицію з розкішних матеріалів – шовк, оксамит та скляні іграшки синього, димчастого сірого та золотого кольору. Не бійтесь додавати екстравагантності: іграшки з леопардовим принтом чи декоративне перо павича не будуть у цьому стилі зайвими.
Добирайте оригінальні іграшки до ялинки у стилі початку 20 століття/ Фото johnlewis
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