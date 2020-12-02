Класична в золотих тонах, мінімалістична чи екстравагантна – саме прикрашена новорічна ялинка у домі створює неповторне передчуття зимових свят.

Як прикрасити ялинку так, щоб вона ще довго підтримувала святковий настрій та виглядала стильно, розповідають homesandgardens. Надихайтесь та створюйте власні оригінальні композиції.

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Декор ялинки в скандинавському стилі

Монохромні білі та срібні кольори, невеликі скляні дрібнички та свічки – такий стиль як ніколи популярний. Він перенесе вас у атмосферу затишного скандинавського хюґе. А додавши іграшок з фактурними візерунками чи зображеннями сніжних пейзажів, ви зможете створити справжню зимову казку прямісінько у вашій вітальні.

Спробуйте скандинавський стиль/ Фото studio-mcgee

Колор-поп

Не поспішайте відкладати різнокольорові іграшки подалі, а експериментуйте з ними. До прикладу, оберіть один акцентний відтінок у кімнаті та прикрашайте ялинку іграшками такого кольору, не забуваючи розбавляти їх маленькими прикрасами інших яскравих кольорів. Якщо у вашому інтер’єрі панують пастельні відтінки, це навіть краще, адже тоді така різнобарвна ялинка стане центральним акцентом!

Додайте яскравих фарб до своєї ялинки/ Фото johnlewis

Королівський стиль

Ніколи не вийде з моди і розкішне поєднання золотистих, червоних та глибоких зелених кольорів в обрамленні бісеру, оксамитових бантів та витончених блискучих деталей. Надихайтесь королівською та казковою тематикою, доповнюйте таку ялинку фігурками корони чи оленів та бордовими подарунковими коробочками.

Якщо для вас це може бути "занадто", то просто дайте більше простору іграшкам, акцентуйте увагу на гілках ялинки за допомогою скляних кульок – і отримаєте таку ж розкішну, проте вже більш стриману красуню.

Класична ялинка не виходить з моди/ Фото Getty

Сільська елегантність

Ще один спосіб підкреслити красу самої ялинки – розвісити небагато однакових невеликих прикрас по всій ялинці, або й зовсім від них відмовитись від них, а серед гілок розташувати мерехтливі вогники. Ваша ялинка виглядатиме просто, проте дуже витончено та природно.

Використовуйте мінімум прикрас та трохи вогників, щоб підкреслити красу ялинки/Фото Unsplash

Золото завжди у тренді

Не хочете банальну ялинку, прикрашену золотистими іграшками? Додайте до цього монохрому трохи сучасності: невеликі сірі, чорні та чорно-білі іграшки з графічними візерунками чудово розбавлять феєрію золота та оживлять класичну композицію.

Чорні кульки зроблять композицію оригінальною/ Фото Getty

Ялинка з минулого століття

Надихайтесь естетикою початку 20 століття: створіть на вашій ялинці бурхливу композицію з розкішних матеріалів – шовк, оксамит та скляні іграшки синього, димчастого сірого та золотого кольору. Не бійтесь додавати екстравагантності: іграшки з леопардовим принтом чи декоративне перо павича не будуть у цьому стилі зайвими.

Добирайте оригінальні іграшки до ялинки у стилі початку 20 століття/ Фото johnlewis