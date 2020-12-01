Напередодні новорічних свят люксовий бренд презентував ексклюзивний набір ялинкових іграшок, прикрашених італійським орнаментом.

Святковий набір входить до серії Luminarie, яку цьогоріч влітку презентували в рамках круїзної колекції креативного директора Діор Марії-Грації Кюрі у італійському місті Лечча, розповідає Buro.

Читайте також: Створіть особливу атмосферу за столом: розкриваємо секрети правильного сервірування

В наборі 4 іграшки розміром 12 см у традиційних святкових кольорах: зеленому, оливковому, червоному та помаранчевому. Вони декоровані логотипом модного дому та традиційним італійським орнаментом, який став центральним у всій лінійці Luminarie.

Іграшки представлені у 4 різних кольорах/ Фото dior

Випускають іграшки у не менш вишуканій брендованій упаковці з розкішними візерунками

Іграшки у витончені упаковці/ Фото dior

Такі іграшки з унікальним дизайном виготовлені у Німеччині зі скла та прикрашені елементами з латуні.

Фото dior

Набір коштує 600 доларів, і його вже можна замовити на офіційному сайті Dior.