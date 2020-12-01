Dior выпустили елочные игрушки стоимостью 600 долларов: как они выглядят - фото
Накануне новогодних праздников люксовый бренд представил эксклюзивный набор елочных игрушек, украшенных итальянским орнаментом.
Праздничный набор входит в серию Luminarie, которую в этом году летом презентовали в рамках круизной коллекции креативного директора Диор Марии-Грации Кюри в итальянском городе Лечче, рассказывает Buro.
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В наборе 4 игрушки размером 12 см в традиционных праздничных цветах: зеленом, оливковом, красном и оранжевом. Они декорированы логотипом модного дома и традиционным итальянским орнаментом, который стал центральным во всей линейке Luminarie.
Игрушки представлены в 4 разных цветах/ Фото dior
Выпускают игрушки в не менее изысканной брендированной упаковке с роскошными узорами.
Игрушки в изысканной упаковке/ Фото dior
Такие игрушки с уникальным дизайном изготовлены в Германии из стекла и украшены элементами из латуни.
Фото dior
Набор стоит 600 долларов, и его уже можно заказать на официальном сайте Dior.
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