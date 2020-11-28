В кругу родных и друзей необязательно следовать четким ресторанным правилам сервировки. Настроение на весь вечер задают не идеально разложено приборы, а хорошо продуманные детали и стилистика.

Life24 дает несколько советов, как создать особую атмосферу за домашним ужином с друзьями с помощью сервировки.

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Cтиль сервировки

Французский стиль предполагает некоторый элемент хаоса на столе: можно смешивать на одном столе посуда из разных наборов, главное – чтобы все элементы подходили друг другу по цветовой гамме.

Тарелки из разных наборов выглядят оригинально/ Фото Unsplash

Популярен также стиль сдержанной изысканности, который позволяет создать неофициальную, дружескую атмосферу за столом. Его секрет в том, чтобы просто убрать скатерть и поставить столовые принадлежности с оригинальным дизайном – непринужденность и элегантность в одном флаконе.

Изысканное приборы контрастируют с "голым" деревянным столом​/ Фото Pexels

Вдохновляйтесь природными мотивами и украшайте стол сезонными фруктами, сухоцветами, цветами с различными травами или зимой – веточками елки или шишками. Необязательно придумывать сложные дизайнерские композиции, несколько деталей значительно оживят ваш стол.

Такие детали выглядят акцентно на столе / Фото Pexels

Выберите скатерть

Когда вы уже определились с общей стилистикой, подумайте о скатерти. Если вы хотите, чтобы она служила универсальным фоном для ваших столовых приборов, выбирайте нейтральную белую или кремовую скатерть из льна или хлопка. Однако не стоит ограничиваться одним вариантом: акцентом могут стать дорожки на столе или плетеные подставки вместо скатерти. Если же вам хочется похвастаться стильным обеденным столом, ставьте приборы прямо на него, ничего не подстилая.

Не только скатерть может украшать стол – выбирайте различные варианты / Фото Unsplash

Разложите столовые принадлежности

Для сервировки в домашних условиях вам необязательно иметь дома все те принадлежности, которое обычно кладут в ресторанах. Достаточно придерживаться нескольких правил:

В идеале сначала ставят тарелку для горячих блюд, затем – салатную, а потом – для супа. Однако некоторые из этих тарелок вы можете спокойно забрать, если они вам не нужны.

Справа от тарелки всегда лежит нож, за ним – ложка, а слева от тарелки – вилка.

Бокалы ставят в правом углу, возле ножей, и обязательно – по росту.

Соблюдайте правила, однако не забывайте об экспериментах/ Фото Pexels

Главный – центральный элемент

На любом столе есть центральный элемент, который привлекает к себе внимание и объединяет все детали сервировки в одну целостную картину. Чаще всего на середину стола ставят небольшой элегантный букет, который не должен перекрывать гостей и мешать им общаться.

Небольшие букетики на столе выглядят очень нежно / Фото Pexels

Также уютную атмосферу создают композиции из свечей, свежих фруктов или даже овощей или зелени. Здесь все ограничивается только вашей фантазией и общей стилистикой стола.

Композиции из свечей добавляют элегантности и уюта / Фото Pexels

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Теперь вам остается только подобрать салфетки под цвет основной цветовой гаммы – и ваши обычные посиделки в кругу семьи или друзей превратятся в изысканный прием пищи, почти как в ресторане. Не отказывайте себе в удовольствии окружать себя прекрасным!