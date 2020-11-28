У колі рідних та друзів необов’язково слідувати чітким ресторанним правилам сервірування. Адже настрій на весь вечір задає не ідеально розкладене приладдя, а добре продумані деталі та стилістика.

Life24 дає кілька порад, як створити особливу атмосферу за домашньою вечерею з друзями за допомогою сервірування.

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Стиль сервірування

Французький стиль передбачає деякий елемент хаосу на столі: можете змішувати на одному столі посуд із різних наборів, головне – щоб усі елементи пасували один одному за кольоровою гамою.

Тарілки з різних наборів виглядають оригінально/ Фото Unsplash

Популярний також стиль стриманої вишуканості, який дозволяє створити неофіційну, дружню атмосферу за столом. Його секрет у тому, щоб просто прибрати скатертину та натомість поставити столове приладдя з оригінальним дизайном – невимушеність та елегантність у одному флаконі.

Вишукане приладдя контрастує з "голим" дерев'яним столом/ Фото Pexels

Надихайтесь природними мотивами та прикрашайте стіл сезонними фруктами, сухоцвітами, квітами з різноманітними травами або ж взимку – гілочками ялинки чи шишками. Необов’язково вигадувати складні дизайнерські композиції, кілька деталей значно оживлять ваш стіл.

Такі деталі виглядають акцентно столі/ Фото Pexels

Оберіть скатертину

Коли ви вже визначились з загальною стилістикою, подумайте про скатертину. Якщо ви хочете, щоб вона слугувала універсальним фоном для вашого столового приладдя, обирайте нейтральну білу або кремову скатертину з льону чи бавовни. Проте не варто обмежуватись єдиним варіантом: акцентом можуть стати доріжки на столі чи плетені підставки замість скатертини. Якщо ж вам хочеться похизуватись стильним обіднім столом, ставте приладдя просто на нього, нічого не підстилаючи.

Не лише скатертина може прикрашати стіл – обирайте різні варіанти/ Фото Unsplash

Розкладіть столове приладдя

Для сервірування в домашніх умовах вам не обов’язково мати вдома всі те приладдя, яке зазвичай кладуть у ресторанах. Достатньо дотримуватись кількох основних правил:

В ідеалі спочатку ставлять тарілку для гарячих страв, потім – салатну, а тоді – для супу. Проте якісь із цих тарілок ви можете спокійно забрати, якщо вони вам не потрібні.

Справа від тарілки завжди лежить ніж, за ним – ложка, а зліва від тарілки – виделка

Бокали ставлять у правому кутку, біля ножів, і обов’язково – по росту.

Дотримуйтесь правил, проте можете екпериментувати/ Фото Pexels

Головний – центральний елемент

На будь-якому столі є центральний елемент, який привертає до себе увагу та поєднує всі деталі сервірування в одну цілісну картину. Найчастіше на середину стола ставлять невеликий елегантний букет, який не повинен перекривати гостей і заважати їм спілкуватись.

Невеличкі букетики на столі виглядають дуже ніжно/ Фото Pexels

Також затишної атмосфери можуть додати композиції зі свічок, свіжих фруктів або навіть овочів чи зелені. Тут все обмежується лише вашою фантазією та загальною стилістикою стола.

Композиції зі свічок додають елегантності та затишку/ Фото Pexels

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Тепер вам залишається лише підібрати серветки під колір основної кольорової гами – і ваші звичайні посиденьки у колі сім’ї чи друзів перетворяться на вишуканий прийом їжі, майже як у ресторані. Не відмовляйте собі у задоволенні оточувати себе прекрасним!