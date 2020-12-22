Як знову відчути новорічний настрій, якщо за вікном чомусь осінь, сніг частіше бачимо на фотографіях, а справи тільки нагромаджуються? Легко. Ловіть список крутих ідей для новорічної атмосфери і насолоджуйтеся моментом.

Не варто чекати Нового року, щоб тільки тоді розслабитися і відчути свято. Почніть створювати його вже зараз – ви заслужили на відпочинок. Life 24 допоможе знайти натхнення для новорічного настрою.

До теми 10 обіцянок, які покращать ваше життя у 2021 році

1. Мерщій витягуйте гірлянду

Саме так. Свято наближається! Візьміть годинку перерви від звичних справ і почніть прикрашати гірляндою все – балкон, ялинку, шафу, стіни, вікна. І навіть себе!

2. Біжіть за новорічним светриком

Які зимові свята без тематичного одягу? Озброюйтесь хорошим настроєм і гайда у магазин за светриком із кумедними оленями.

3. Здивуйте друзів святковою відкриткою

Чомусь у нас час не дуже популярно писати один одному листи. Змініть це: виберіть найкрасивішу новорічну відкритку, створіть своє побажання та приємно здивуйте друзів або рідних несподіваним подаруночком.

4. Послухайте новорічні пісні

Якщо потрібно термінову ін’єкцію святкового настрою – це ідеальний варіант. 3-4 хвилини такої магії – і ви вже у полоні новорічної атмосфери.

5. Спечіть смачненьке печиво

Немає жодних проблем, якщо ви раніше це не робили. Зберіть найближчих людей, візьміть рецепт, який найбільше сподобається, та смакуйте справжній шедевр.

Спекти печиво - чудова ідея, яка підніме новорічний настрій / Фото Pixabay

6. Зіграйте в "Таємного Санту"

Отримувати подарунки – це чудово. А дарувати – ще краще. "Таємний Санта" об’єднує ці два процеси. Ви збираєтеся із друзями і таємним жеребкування обираєте, хто кого дивуватиме. Головне – визначтеся із бюджетом.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

7. Почитайте новорічні книжечки

Що вам для цього потрібно: гарну книгу, комфортне місце, плед та чашку гарячого шоколаду або чаю. Не знаєте, що почитати? Зверніть увагу на незабутні видання "Як Грінч вкрав Різдво", "Полярний експрес" тощо.

8. Подивіться новорічні фільми

Кевін вже на вас чекає. До його домівки знову прийшли погані хлопці.

Скріншот із фільму "Сам удома 2"

9. Запустіть зворотний відлік до Нового року

Згадайте, як в дитинстві ми рахували кожен день до головної ночі року? То давайте відновимо традицію. Це може бути календар, де треба закреслювати дні або нагадування на телефоні. До речі, до Нового року залишилося 10 днів!

10. Встановіть новорічні шпалери на телефон

Ми стільки разів за день дивимося у смартфон, що навіть тут можна придумати цікаву новорічну фішечку. Завантажте новорічні шпалери на екран – і кожного разу ця маленька дрібничка тішитиме вас.

11. Пройдіться магазинами

Погляньте зараз на все навколо. Торгові центри, магазини, прилавки просто сяють від різноманітних прикрас та гірлянд. Туди так і хочеться зайти. То чому б не потішити себе подарунком до Нового року? Це буде ще 100 бонусних балів до святкового настрою.

12. Зліпіть сніговичка

Як давно ви згадували дитинство і ліпили "снігову бабу"? Якщо у вас зараз сніг за вікном, закривайте все та біжіть робити власного сніговита.

13. Влаштуйте фотосесію

Який прекрасний варіант створити собі святковий настрій! Life 24 вже ділився крутими ідеями для таких фотосесій. Обов’язково зацініть!

Влаштуйте собі фотосесію перед Новим роком! / Фото Pixabay

14. Зробіть новорічний манікюр

Потіште себе – сходіть на новий манікюр. Це універсальний варіант, який точно підніме настрій перед святами. Подивіться на спеціальні новорічні візерунки – вам сподобається.

15. Розплануйте ваш Новий рік

Не потрібно читати поради, як краще організувати Новий рік. Проведіть цей день так, як ви захочете. Чи це буде гучна вечірка з друзями, чи приємне рандеву з коханим, чи старі-добрі гостини із рідними – оберіть те, що вам до вподоби.