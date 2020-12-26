На Западе существует очень забавная праздничная традиция – одевать новогодние свитера с уродливым дизайном. Суть очень проста. Чем хуже выглядит свитер – тем лучше. Здесь можно встретить просто все: пьяного Санта-Клауса, возбужденных оленей и даже Николаса Кейджа.

Life 24 собрал для вас 20 самых забавных новогодних свитеров. Какой из них вы бы хотели примерить?

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Осторожно! Ниже будет несколько фотографий, которые можно просматривать только с 18 лет!

Женщина надела на себя новогоднюю елку / pbs.twimg.com

Бедный олень немножко переел сладкого / Фото cloudstatic.eva​

Counter-Strike – новогодняя версия / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Олени решили станцевать ламбаду / Фото i1226.photobucket.com

Николас Кейдж смотрит на вас, когда вы спите / Фото media0ch-a.akamaihd.net​

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Гости на Новый год, которых мы заслужили / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Новогодний фильм ужасов / Фото cdn.instructables.com

Этот везунчик получил аж 2 костюма / Фото zvratenyhumor.sk

Надеемся, что это нога манекена / media0ch-a.akamaihd.net

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Парень переосмыслил одежду древних греков / Фото zvratenyhumor.sk

Тигр немножко перебрал на Новый год / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Человек-гирлянда. Ждем в Marvel! / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Бедный снеговик, его перевернули вверх ногами / Фото media0ch-a.akamaihd.net​

Вы сразу поняли, что перед вами на фотографии? / Фото media0ch-a.akamaihd.net​

Киберпанк – бюджетная версия / Фото media0ch-a.akamaihd.net

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Принт, иллюстрирующий весь 2020 / Фото media0ch-a.akamaihd.net

Санта немножко устал / Фото thechive.files.wordpress.com

Король стиля на новогодной ночи / Фото img.joemonster.org

Как украсить себя на Новый год / Фото zvratenyhumor.sk