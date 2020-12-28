Ничто не остановит собачку, которая желает общую рождественскую фотографию со своими хозяевами.

Знакомьтесь – это Пенни. Еще полтора года назад красавица жила в собачьем приюте, где очень ждала своего хозяина. И ей повезло – она ​​переехала к американке Дине Гринштейн.

Как оказалось, Пенни очень любит рождественские фотосессии / Фото deanna.greenstein

На днях в Дины возникла волшебная идея – сфотографировать детей с собачкой для праздничных открыток. Все были в восторге. Но никто даже не подозревал, что Пенни вынашивает хитрые планы на фотосессию.

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Начиналось все спокойно: дети расселись у камина, все улыбаются ... И тут пришел звездный час песика. Ни с того ни с сего Пенни начала лаять, играть и прыгать. Красавица не шла ни на какие компромиссы. Поэтому вердикт был очень жесток – собачку забрали с новогодней фотосессии.

Пенни устраивает анархиюю на фотосессии / Фото deanna.greenstein

Но нет. Пенни оказалась крепким орешком. Она действовала решительно: врывалась на каждую фотографию с разных сторон, лаяла и прыгала перед фотоаппаратом.

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"Пенни это очень не понравилось. Поэтому она начала прыгать перед камерой, облизывать ее, тыкать в меня носиком и громко лаять. Мы сделали где-то под 100 снимков, а затем вместе очень смеялись", – рассказала Дина.

Пенни умеет отлично развлекаться / Фото deanna.greenstein

Нельзя выгонять Пенни! / Фото deanna.greenstein

Фотосессия получилась просто неотразимой. Дина решила сделать открытку из неудачных фотографий с Пенни. Она поделилась фотографиями в Facebook, после чего история начала распространяться всем Интернетом.

Рождественская открытка из Пенни / Фото deanna.greenstein

Но несмотря на все, Пенни – очень красивая и хорошая девочка.