Дерзкий песик внезапно ворвался на рождественскую фотосессию семьи: теперь он звезда Интернета
Ничто не остановит собачку, которая желает общую рождественскую фотографию со своими хозяевами.
Знакомьтесь – это Пенни. Еще полтора года назад красавица жила в собачьем приюте, где очень ждала своего хозяина. И ей повезло – она переехала к американке Дине Гринштейн.
Как оказалось, Пенни очень любит рождественские фотосессии / Фото deanna.greenstein
На днях в Дины возникла волшебная идея – сфотографировать детей с собачкой для праздничных открыток. Все были в восторге. Но никто даже не подозревал, что Пенни вынашивает хитрые планы на фотосессию.
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Начиналось все спокойно: дети расселись у камина, все улыбаются ... И тут пришел звездный час песика. Ни с того ни с сего Пенни начала лаять, играть и прыгать. Красавица не шла ни на какие компромиссы. Поэтому вердикт был очень жесток – собачку забрали с новогодней фотосессии.
Пенни устраивает анархиюю на фотосессии / Фото deanna.greenstein
Но нет. Пенни оказалась крепким орешком. Она действовала решительно: врывалась на каждую фотографию с разных сторон, лаяла и прыгала перед фотоаппаратом.
"Пенни это очень не понравилось. Поэтому она начала прыгать перед камерой, облизывать ее, тыкать в меня носиком и громко лаять. Мы сделали где-то под 100 снимков, а затем вместе очень смеялись", – рассказала Дина.
Пенни умеет отлично развлекаться / Фото deanna.greenstein
Нельзя выгонять Пенни! / Фото deanna.greenstein
Фотосессия получилась просто неотразимой. Дина решила сделать открытку из неудачных фотографий с Пенни. Она поделилась фотографиями в Facebook, после чего история начала распространяться всем Интернетом.
Рождественская открытка из Пенни / Фото deanna.greenstein
Но несмотря на все, Пенни – очень красивая и хорошая девочка.
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