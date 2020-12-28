Ніщо не зупинить песика, який бажає спільну різдвяну фотографію зі своїми господарями.

Знайомтеся – це Пенні. Ще півтора року тому красуня жила у собачому притулку, де дуже чекала на свого господаря. І їй пощастило – вона переїхала до американки Діни Грінштейн.

Як виявилось, Пенні дуже любить різдвяні фотосесії / Фото deanna.greenstein

На днях в Діни виникла чарівна ідея – сфотографувати дітей із песиком для святкових листівок. Усі були в захваті. Але ніхто навіть не підозрював, що Пенні має хитрі плани на фотосесію.

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Починалося все спокійно: діти розсілися біля каміну, всі усміхаються…І тут прийшов зоряний час тваринки. Ні з того ні з сього Пенні почала гавкати, бавитися та стрибати. Красуня не йшла на жодні компроміси. Тому вердикт був дуже жорстокий – песика забрали із новорічної фотосесії.

Пенні влаштовує анархію на фотосесії / Фото deanna.greenstein

Але ні. Пенні виявилась міцним горішком. Вона діяла рішуче: вривалася на кожну фотографію із різних боків, гавкала та стрибала перед фотоапаратом.

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"Пенні це дуже не сподобалося. Тому вона почала стрибати перед камерою, облизувати її, тикати в мене носиком та голосно гавкати. Ми зробили десь під 100 знімків, а потім разом дуже сміялися", – розповіла Діна.

Пенні вміє гарно розважатися / Фото deanna.greenstein

Не можна виганяти Пенні / Фото deanna.greenstein

Фотосесія вийшла просто чарівною. Діна вирішила зробити листівку із невдалими фотографіями Пенні. Вона поділилася світлинами у Facebook, після чого історія почала ширитися усім Інтернетом.

Новорічна листівка із частиною невдалих фотографій / Фото deanna.greenstein

Але попри все, Пенні – дуже красива та гарна дівчинка.