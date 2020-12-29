Котики і ялинки. Хіба є на світі щось вибуховіше? Ви залишаєте їх наодинці на кілька хвилин – і пухнастик вже розбиває чергову іграшку. А якщо затримаєтеся, то в бешкетника буде цілий трофей – талановито повалена ялинка.

Life 24 зібрав 15 геніальних рішень від людей з усього світу, які змогли перехитрити котиків і зберегти ялинку. Цей раунд ми виграли. Але яка буде відповідь від кішечок? Страшно уявити. Цікаво Малюк Йода та коронавірус: 25 креативних та смішних новорічних декорацій – фото Котик явно не розуміє, що це за магія Дивно. Бушує котик, а заарештували ялинку. І де справедливість? На жаль, котик перехитрив усіх і зайняв престол Здається, що бешкетник щось підозрює Ти не пройдеш, Фродо! Цю ялинку не перекинеш… Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут Якщо не хочете, щоб кіт перекинув ялинку, треба на деякий час забути про гравітацію Шаманський ритуал, який відлякує пухнастих бешкетників Ялинка в душі, вона вийде пізніше Цих розбійників нічого не лякає Таке маскування не захистить ялинку від пухнастого забіяки І навіть песики люблять похуліганити. Ще одна заарештована ялинка Гарне і цікаве рішення, як вберегти ялинку від котика Цікаво Безсовісний песик раптово увірвався на різдвяну фотосесію сім'ї: тепер він зірка Інтернету Котик готується до маленького злочину Із настінною ялинкою довго не побавишся Справжній портал, який рятує ялинку від маленької лисички