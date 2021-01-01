Хочете зробити кумедну новорічну фотосесію? Візьміть з собою песика. Ви ніколи не здогадаєтеся, що ці хитруни захочуть утнути перед камерою.

Life 24 приготував для вас добірку із 20 новорічних фотографій, які стали справжніми шедеврами завдяки песикам. Цікаво Котикам вхід заборонено: 15 геніальних способів врятувати ялинку від пухнастих бешкетників Це мала бути звичайна новорічна фотографія. Але песик з котиком почали війну Куди ж без головного героя вечірки? Хто сказав, що песики не володіють кунг-фу? Песик просто хотів зробити селфі У песиків настільки звабливий погляд, що їх варто запросити на роль Джеймса Бонда Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут Одна фотографія, а скільки емоцій! Кожен має такого друга, який вічно псує усі фотографії "Ми робили сімейне фото і, скажімо так, песики мали не найкращи настрій. Це фото було найгіршим зі всіх, але воно нам так сподобалося, що тепер висить біля входу в дім" Яка молодь безсоромна пішла! Здається, щось пішло не за планом ВПУСТИ МЕНЕ! Уся сім'я в зборі! Цікаво Малюк Йода та коронавірус: 25 креативних та смішних новорічних декорацій – фото Усі ми так виглядаємо кожного 1 січня Це відчуття, коли тебе не покликали на спільну фотографію Оце так благородний погляд "Реакція собаки мого друга, коли він дізнався, що його різдвяний подарунок – светрик, а не кісточки " Просто мі-мі-мі "Як мій песик відкриває свої різдвяні подарунки" Погляд справжнього маньяка "Це мій кіт Гас і песик Хані. Мій собака не хотів сідати поруч зі мною, тому я подумала, що було б непогано взяти їх обох на руки. Поки сестра збиралася робити фотографію, вони почали сваритися. На моєму лиці ви можете бачити справжній страх, бо кіт чуть не розірвав мене"