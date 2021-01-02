Что это было: 15 забавных рождественских фотографий, за которые людям до сих пор стыдно
Эти люди хотели немного – просто красивую рождественскую фотографию. Но что-то пошло не так.
Редакция Life 24 зібрала для вас 15 несподіваних різдвяних фото, на яких більше питань, ніж відповідей.
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"Единственная детская фотография, которая у меня есть. Ну почему так?"
"Мой дядя утешает моего папу после того, как он сломал игрушку в рождественское утро 1969 года. Это братская любовь"
"Удивительная рождественская фотосессия 1984 года. Здесь все настолько странно выглядит, что трудно что-то комментировать"
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"Это рождественская фотография 1991 года, которую родители разослали как открытку всей нашей семье"
Семейное рождественское фото 27 лет спустя
"Тетя сшила для нас платья. Хотя я знала, что она долго над ними работала, я была очень разочарована. На фотографии я слева. Стараюсь улыбаться, но мои глаза красные от слез, я не хотела одевать это платье"
"Вот почему к этому Санте не было очереди"
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