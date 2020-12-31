Новый год – это не только праздничный стол и подарки, но и выходные. Как успеть отдохнуть – читайте в нашем материале.

Редакция Life 24 подготовила для вас советы, которые помогут круто отпраздновать и отдохнуть за рождественские праздники. Читайте также Как нестандартно отпраздновать Новый год: 10 интересных идей Советы, чтобы успеть отдохнуть На что действительно нужно потратить время Сделайте все важные дела до вечера, а потом оставьте время для отдыха.

Не пытайтесь сделать все идеально, нужно наслаждаться этими моментами.

Помните, что накрытый стол и идеально украшенный дом – это не главное, главное, что близкие вам люди рядом в этот день.

Уделите время для того, чтобы подготовить какие-то интересные развлечения или же выбрать настольные игры для компании. Как преодолеть предновогоднюю лихорадку, читайте по ссылке. Наслаждайтесь праздниками, ведь иначе вы не успеете хорошо отдохнуть. Работа – остается в будние дни С наступлением праздников и выходных, работа должна остаться в офисе.

Оставляем работу в офисе и айда отдыхать! / Фото pexels Выходные В праздничные выходные создайте себе отпуск от гаджетов и по возможности сделайте вылазку на природу.

Запланируйте свой отдых так, чтобы 1 день был с запасом. Ведь после праздников, различных прогулок и развлечений, необходимо набраться сил перед работой.

Активный отдых – это полезно / Фото pexels Если вы решили праздновать дома, то ваши выходные не должны превратиться в постоянное уборки. Распределите обязанности так, чтобы вам помогли. Как отдохнуть за выходные – читайте по ссылке.