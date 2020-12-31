Как не упустить праздничные выходные: советы, которые помогут насладиться отдыхом
Новый год – это не только праздничный стол и подарки, но и выходные. Как успеть отдохнуть – читайте в нашем материале.
Редакция Life 24 подготовила для вас советы, которые помогут круто отпраздновать и отдохнуть за рождественские праздники.
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Советы, чтобы успеть отдохнуть
На что действительно нужно потратить время
- Сделайте все важные дела до вечера, а потом оставьте время для отдыха.
- Не пытайтесь сделать все идеально, нужно наслаждаться этими моментами.
- Помните, что накрытый стол и идеально украшенный дом – это не главное, главное, что близкие вам люди рядом в этот день.
- Уделите время для того, чтобы подготовить какие-то интересные развлечения или же выбрать настольные игры для компании.
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Наслаждайтесь праздниками, ведь иначе вы не успеете хорошо отдохнуть.
Работа – остается в будние дни
С наступлением праздников и выходных, работа должна остаться в офисе.
Оставляем работу в офисе и айда отдыхать! / Фото pexels
Выходные
- В праздничные выходные создайте себе отпуск от гаджетов и по возможности сделайте вылазку на природу.
- Запланируйте свой отдых так, чтобы 1 день был с запасом. Ведь после праздников, различных прогулок и развлечений, необходимо набраться сил перед работой.
Активный отдых – это полезно / Фото pexels
- Если вы решили праздновать дома, то ваши выходные не должны превратиться в постоянное уборки. Распределите обязанности так, чтобы вам помогли.
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