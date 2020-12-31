Новий рік – це не тільки святковий стіл та подарунки, а ще й вихідні. Як встигнути відпочити – читайте в нашому матеріалі.

Редакція Life 24 підготувала для вас поради, які допоможуть круто відсвяткувати та відпочити за різдвяні свята. Читайте також Як нестандартно відсвяткувати Новий рік: 10 цікавих ідей Поради, щоб встигнути відпочити На що дійсно потрібно витратити час Зробіть всі важливі справи до вечора, а далі лишить час для відпочинку.

Не намагайтеся зробити все ідеально, потрібно насолоджуватися цими моментами.

Пам'ятайте, що накритий стіл та ідеально прикрашений будинок – це не основне, головне, що близькі вам люди поруч у цей день.

Приділіть час для того, щоб підготувати якісь цікаві розваги або ж вибрати настільні ігри для компанії. Як подолати передноворічну лихоманку, читайте за посиланням. Насолоджуйтеся святами, адже інакше ви не встигнете добре відпочити. Робота – залишається в будні дні З настанням свят і вихідних, робота повинна залишитися в офісі.

Залишаємо роботу в офісі та гайда відпочивати! / Фото pexels Вихідні У святкові вихідні створіть собі відпустку від ґаджетів і по можливості зробить вилазку на природу.

Заплануйте свій відпочинок так, щоб 1 день був із запасом. Адже після свят, різних прогулянок і розваг, необхідно набратись сил перед роботою.

Активний відпочинок – це корисно / Фото pexels Якщо ви вирішили святкувати вдома, то ваші вихідні не повинні перетворитись на постійне прибирання. Розподіліть обов'язки так, щоб вам допомогли. Як відпочити за вихідні – читайте за посиланням.