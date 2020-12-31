Як не прогавити святкові вихідні: поради, які допоможуть насолодитися відпочинком
Новий рік – це не тільки святковий стіл та подарунки, а ще й вихідні. Як встигнути відпочити – читайте в нашому матеріалі.
Редакція Life 24 підготувала для вас поради, які допоможуть круто відсвяткувати та відпочити за різдвяні свята.
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Поради, щоб встигнути відпочити
На що дійсно потрібно витратити час
- Зробіть всі важливі справи до вечора, а далі лишить час для відпочинку.
- Не намагайтеся зробити все ідеально, потрібно насолоджуватися цими моментами.
- Пам'ятайте, що накритий стіл та ідеально прикрашений будинок – це не основне, головне, що близькі вам люди поруч у цей день.
- Приділіть час для того, щоб підготувати якісь цікаві розваги або ж вибрати настільні ігри для компанії.
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Насолоджуйтеся святами, адже інакше ви не встигнете добре відпочити.
Робота – залишається в будні дні
З настанням свят і вихідних, робота повинна залишитися в офісі.
Залишаємо роботу в офісі та гайда відпочивати! / Фото pexels
Вихідні
- У святкові вихідні створіть собі відпустку від ґаджетів і по можливості зробить вилазку на природу.
- Заплануйте свій відпочинок так, щоб 1 день був із запасом. Адже після свят, різних прогулянок і розваг, необхідно набратись сил перед роботою.
Активний відпочинок – це корисно / Фото pexels
- Якщо ви вирішили святкувати вдома, то ваші вихідні не повинні перетворитись на постійне прибирання. Розподіліть обов'язки так, щоб вам допомогли.
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