Вони дуже м’які. Вони приносять затишок. Вони "лікують" поганий настрій. Скоріш за все, вони класно жартують, хоч чуємо тільки "мяу". Ми впевнені – якби не котики, то 2020 рік був би значно гіршим. Просто люди ще цього не зрозуміли. Можна придумати безліч серйозних та не дуже причин, чому поселити в домі котика – завжди прекрасна ідея. Але що про це говорить наука?

Вчені ставлять лайк. Взяти котика – це чудово з точки зору науки. Журналісти Life 24 зібрали 10 важливих причин, які допоможуть вам якнайшвидше стати "котовласником".

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Пухнастики піклуються про ваше серце

Запам’ятайте важливий лайфхак. Коли котик завершує всі свої справи і має намір помурчати у вас на колінах – не треба йому заважати. Відпочиньте і погладьте пухнастого. Така терапія чудово знімає стрес. А чим його менше – тим краще для вашого серця.

У цьому переконують американські вчені. Вони з’ясували, що власники котів мають менший ризик захворіти на серцево-судинні захворювання. Чим більше таких процедур від хвостатих, тим здоровіше ви себе почуватимете. Це від щирого серця та ще й безкоштовно.

Коти покращують сон

Звісно, домашній улюбленець не читатиме вам колискову і не поділиться секретами сну від Аніти Луценко. У нього свої креативні способи, які дозволяють швидше засинати. Виявляється, людина значно краще розслабляється на ліжку, коли поруч лежить котик. Вся справа у тому ж мурчанні. Ці звуки просто створені для того, щоб під них засинати.

В одному із американських досліджень частина респондентів із розладами сну (понад 40%) погоджувалась, що з котами спиться значно легше. Чи це справжня терапія, чи плацебо – важко довести. Але ви точно дізнаєтеся відповідь, коли заведете пухнастого у себе вдома.

Коти покращують ваш сон / Фото Pixabay

Кістки та м’язи будуть міцнішими

Мурчик не зможе мотивувати вас піти до спортзалу чи провести домашнє тренування. Але його метод полягає в іншому. Це те ж саме муркотіння. Воно позитивно впливає на рани та інші мікротравми, які швидше заживають.

Вчені називають це серйозним терміном "біомеханічна стимуляційна терапія". Вона схожа на лікування ультразвуком, але частоти тут значно менші. Муркотіння звучить в діапазоні від 20 до 140 Гц.

Котики не дадуть відчути самотності

Хоч ми не завжди це бачимо, але пухнастики люблять спілкуватися. Вони міцно прив’язуються до господаря – особливо до жінок. І тоді віддають усе: емоційну підтримку, любов, турботу. І мурчання.

Спілкування із котами дуже важливе для дітей, в яких виявили аутизм. Як йдеться в дослідженні американських вчених, вони значно краще взаємодіяли із соціумом, якщо мали хоча б якусь домашню тваринку.

Котики – це справжні психотерапевти

Не дивно, що пухнасті чудово впливають на психічне здоров’я людини. Їх можна гладити, голубити, обнімати. Словом, робити все, що вони дозволятимуть. Це справді розслабляє.

Одного разу у відомій британській компанії Cats Protection хотіли вияснити, чи можуть коти позитивно впливати на психічний стан господаря. У дослідженні взяли близько 600 людей. 76% із них були переконані, що пухнастик допомагає їм долати щоденні стреси.

Коти - це справжні психотерапевти / Фото Pixabay

Котики захищають дітей від алергії

Головне правило – котик має бути вдома вже в перші місяці життя дитини. Взаємодіючи із пухнастим, малюк покращує свою імунну систему. Він стає більше захищеним до алергії на шерсть, пилок рослин чи пилових кліщів.

Такі висновки американських експертів, які вивчають інфекційні та алергічні захворювання. Але вони просять бути обережним – існує алергія на котів.

А ще – бережуть від інфекцій

Якщо алергії на пухнастого немає, то це просто чудово. Адже взаємодія із котом допомагає укріпити організм малечі від різних респіраторних захворювань. Цікаво, що пухнастики також зменшують ризик захворіти на гастроентерит. Це стосується винятково дітей.

Котики бережуть вас від різних хвороб / Фото Pixabay

Котики проти поганого настрою!

Погане самопочуття, жахливий настрій, проблеми на роботі – усе лікується пухнастою терапією. Коли ви гладите кішечку, у вас активно виробляється окситоцин. Його часто називають гормоном ніжності, любові та прив’язаності. Це дозволяє відпустити зайві погані думки, тривоги та проблеми.

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Котики «прокачують» ваш інтелект

Котики не допоможуть виграти Нобелівську премію чи набрати на тесті IQ понад 200 балів. Але вони позитивно впливають на самооцінку. За деякими дослідженнями, результати яких не можна оцінювати надто серйозно, власники котів мають кращий показник інтелекту, ніж господарі собак. Пухнастики знову перемагають.

Коти можуть врятувати життя

Чутливий нюх – одна із важливих особливостей котів. За даними американських вчених, вони розрізняють значно більше запахів, ніж собаки. Тому при правильному навчанні пухнастик може стати справжнім рятівником. Коти неодноразово допомагали шукати людей під завалами, рятували від чадного газу та знаходили вибухівки чи небезпечні речовини.