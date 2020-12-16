Они очень мягкие. Они приносят уют. Они "лечат" плохое настроение. Скорее всего, они классно шутят, хоть слышим только "мяу". Мы уверены – если бы не котики, то в 2020 год был бы значительно хуже. Просто люди еще этого не поняли. Можно придумать множество серьезных и не слишком причин, почему поселить в доме кота – всегда прекрасная идея. Но что об этом говорит наука?

Ученые ставят лайк. Взять котика – это замечательно с точки зрения науки. Журналисты Life 24 собрали 10 важных причин, которые помогут вам быстрее стать "котовладельцем".

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Пушистики заботятся о вашем сердце

Запомните важный лайфхак. Когда котик завершает все свои дела и намерен помурлыкать у вас на коленях – не надо ему мешать. Отдохните и погладьте пушистого. Такая терапия прекрасно снимает стресс. А чем его меньше – тем лучше для вашего сердца.

Об этом убеждают американские ученые. Они выяснили, что владельцы кошек имеют меньший риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чем больше таких процедур от хвостатых, тем здоровее вы будете себя чувствовать. Это от всего сердца, да еще и бесплатно.

Коты улучшают сон

Конечно, домашний любимец не будет читать вам колыбельную и не поделится секретами сна от Аниты Луценко. У него свои креативные способы, которые позволят быстрее засыпать. Оказывается, человек значительно лучше расслабляется на кровати, когда рядом лежит котик. Все дело в том же урчании. Эти звуки просто созданы для того, чтобы под них засыпать.

В одном из американских исследований часть респондентов с расстройствами сна (более 40%) соглашалась, что с котами спится значительно легче. Или это настоящая терапия, или плацебо – трудно доказать. Но вы точно узнаете ответ, когда заведете пушистого у себя дома.

Котики помогают улучшить ваш сон / Фото Pixabay

Кости и мышцы будут крепче

Мурчик не сможет мотивировать вас пойти в спортзал или провести домашнюю тренировку. Но его способ заключается в другом. Это-то же самое мурлыканье. Оно положительно влияет на раны и другие микротравмы – они быстрее заживают.

Ученые называют это серьезным термином «биомеханическая стимуляционная терапия». Она похожа на лечение ультразвуком, но частоты здесь значительно меньше. Мурлыканье звучит в диапазоне от 20 до 140 Гц.

Котики не дадут почувствовать себя одинокой

Хотя мы этого и не всегда видим, но пушистики любят общаться. Они крепко привязываются к хозяину – особенно к женщинам. И тогда отдают все: эмоциональную поддержку, любовь, заботу. И урчание.

Общение с кошками очень важно для детей, в которых обнаружили аутизм. Как говорится в исследовании американских ученых, они значительно лучше взаимодействовали с социумом, если имели хоть какое-то домашнее животное.

Котики – это настоящие психотерапевты

Неудивительно, что пушистые прекрасно влияют на психическое здоровье человека. Их можно гладить, тискать, обнимать. Словом, делать все, что они позволят. Это действительно расслабляет.

Однажды в известной британской компании Cats Protection хотели выяснить, могут ли коты положительно влиять на психическое состояние хозяина. В исследовании приняли около 600 человек. 76% из них были убеждены, что пушистик помогает им преодолевать ежедневные стрессы.

Котики - это настоящие психотерапевты / Фото Pixabay

Котики защищают детей от аллергии

Главное правило – котик должен быть дома уже в первые месяцы жизни ребенка. Взаимодействуя с пушистым, малыш улучшает свою иммунную систему. Он становится более защищенным от аллергии на шерсть, пыльца растений или пылевых клещей.

Такие выводы американских экспертов, изучающих инфекционные и аллергические заболевания. Но они просят быть осторожным – существует аллергия на котов.

А еще – берегут от инфекций

Если аллергии на пушистого нет, то это просто замечательно. Ведь взаимодействие с котом помогает укрепить организм малышей от различных респираторных заболеваний. Интересно, что пушистики также уменьшают риск заболеть гастроэнтеритом. Это касается исключительно детей.

Котики берегут вас от разных болезней / Фото Pixabay

Котики против плохого настроения!

Плохое самочувствие, ужасное настроение, проблемы на работе – все лечится пушистой терапией. Когда гладите кошечку, у вас активно вырабатывается окситоцин. Его часто называют гормоном нежности, любви и привязанности. Это позволяет отпустить лишние плохие мысли, тревоги и проблемы.

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Котики «прокачивают» ваш интеллект

Котики не помогут выиграть Нобелевскую премию или набрать на тесте IQ более 200 баллов. Но они положительно влияют на самооценку. По некоторым исследованиям, результаты которых нельзя оценивать слишком серьезно, владельцы котов имеют лучший показатель интеллекта, чем хозяева собак. Пушистики снова побеждают.

Котики могут спасти жизнь

Чувствительный нюх – одна из важных особенностей котов. По данным американских ученых, они различают гораздо больше запахов, чем собаки. Поэтому при правильном обучении пушистик может стать настоящим спасителем. Коты неоднократно помогали искать людей под завалами, спасали от угарного газа и находили взрывчатки или опасные вещества.