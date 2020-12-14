Новогодняя фотосессия с животными: интересные и креативные идеи
Новогодние праздники разделяют с нами и наши домашние любимцы. Кроме того, они могут стать замечательными компаньонами для фотосессии. О чем нужно помнить во время такой съемки – читайте в нашем материале.
Life 24 собрала креативные идеи для фотосессии с домашними любимцами.
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Важные аспекты
Безопасность для вас и животных
Помните, что безопасность домашних любимцев полностью ваша ответственность:
- Не надевайте на животное праздничные наряды, если оно этого не хочет. Животное также должно получать удовольствие от процесса.
- Приобретите заранее любимые вкусности, ведь если вы планируете фотосессию в незнакомом месте, они помогут животному успокоиться.
- Если фотосессия на улице – позаботьтесь о том, чтобы от неожиданных и резких звуков животное не убежало.
- Ни в коем случае не используйте "хлопушки", фейерверки или бенгальские огоньки. Это все может очень напугать животное.
- Не оставляйте животных и детей без присмотра, если фотосессия происходит вместе с мишурой, "дождиком" и гирляндой. Они опасны и могут навредить здоровью.
Креативные идеи для фото
Минимализм на фото выглядит очень интересно. Выбирайте подходящие цвета и фон.
Вам повезло, если ваши любимцы любят фотографироваться / Фото pinterest
Создайте фотозону собственноручно. Если вы хотите использовать атрибуты, которые могут навредить, обязательно следите за вашим котиком или собачкой.
Обустройте фотозону / Фото pinterest
Если ваш питомец спокойно относится к одежде, он к ней привык с детства, то можно устроить фотосессию в одинаковых пижамах.
Одинаковая одежда – крутая идея для фото / Фото pinterest
Зимняя природа – удивительная! Поэтому фотосессия на природе - это очень крутая идея.
Фотосессия на улице / Фото pinterest
Следите за вашими животными / Фото pinterest
Участие в фотосессии могут принимать все члены семьи!
Не только кошки и собаки / Фото pinterest
Креативность – это залог веселых и красивых фото.
Контраст цветов / фото pinterest
Лучшие фото выходят во время игры / Фото pinterest
Заинтересуйте своего питомца / Фото pinterest
Веселые игры должны быть безопасными / Фото pinterest
Домашние фото также очень атмосферные / Фото pinterest
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