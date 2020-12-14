Новогодние праздники разделяют с нами и наши домашние любимцы. Кроме того, они могут стать замечательными компаньонами для фотосессии. О чем нужно помнить во время такой съемки – читайте в нашем материале.

Life 24 собрала креативные идеи для фотосессии с домашними любимцами.

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Важные аспекты

Безопасность для вас и животных

Помните, что безопасность домашних любимцев полностью ваша ответственность:

Не надевайте на животное праздничные наряды, если оно этого не хочет. Животное также должно получать удовольствие от процесса.

Приобретите заранее любимые вкусности, ведь если вы планируете фотосессию в незнакомом месте, они помогут животному успокоиться.

Если фотосессия на улице – позаботьтесь о том, чтобы от неожиданных и резких звуков животное не убежало.

Ни в коем случае не используйте "хлопушки", фейерверки или бенгальские огоньки. Это все может очень напугать животное.

Не оставляйте животных и детей без присмотра, если фотосессия происходит вместе с мишурой, "дождиком" и гирляндой. Они опасны и могут навредить здоровью.

Креативные идеи для фото

Минимализм на фото выглядит очень интересно. Выбирайте подходящие цвета и фон.



Вам повезло, если ваши любимцы любят фотографироваться / Фото pinterest

Создайте фотозону собственноручно. Если вы хотите использовать атрибуты, которые могут навредить, обязательно следите за вашим котиком или собачкой.



Обустройте фотозону / Фото pinterest

Если ваш питомец спокойно относится к одежде, он к ней привык с детства, то можно устроить фотосессию в одинаковых пижамах.



Одинаковая одежда – крутая идея для фото / Фото pinterest

Зимняя природа – удивительная! Поэтому фотосессия на природе - это очень крутая идея.



Фотосессия на улице / Фото pinterest



Следите за вашими животными / Фото pinterest

Участие в фотосессии могут принимать все члены семьи!



Не только кошки и собаки / Фото pinterest

Креативность – это залог веселых и красивых фото.



Контраст цветов / фото pinterest



Лучшие фото выходят во время игры / Фото pinterest



Заинтересуйте своего питомца / Фото pinterest



Веселые игры должны быть безопасными / Фото pinterest



Домашние фото также очень атмосферные / Фото pinterest