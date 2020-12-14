Новорічні свята розділяють з нами і наші домашні улюбленці. Крім того, вони можуть стати чудовими компаньйонами для фотосесії. Про що потрібно пам'ятати під час такої зйомки – читайте в нашому матеріалі.

Life 24 зібрала креативні ідеї для фотосесії з домашніми улюбленцями.

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Важливі аспекти

Безпека для вас і тварин

Пам'ятайте, що безпека домашніх улюбленців повністю ваша відповідальність:

Не надягайте на тварину святкові наряди, якщо вона цього не хоче. Тварина також повинна отримувати задоволення від процесу.

Придбайте заздалегідь улюблені смаколики, адже, якщо ви плануєте фотосесію у незнайомому місці, вони допоможуть тваринці заспокоїтись.

Якщо фотосесія на вулиці – попіклуйтесь про те, щоб від неочікуваних та різких звуків тварина не втекла.

У жодному разі не використовуйте "хлопавки", феєрверки чи бенгальські вогники. Це все може дуже налякати тваринку.

Не залишайте тварин і дітей без нагляду, якщо фотосесія відбувається разом із мішурою, "дощиком" і гірляндою. Вони є небезпечними та можуть нашкодити здоров'ю.

Креативні ідеї для фото

Мінімалізм на фото виглядає дуже цікаво. Обирайте відповідні кольори та фон.



Вам пощастило, якщо ваші улюбленці люблять фотографуватись / Фото pinterest

Створіть фотозону власноруч. Якщо ви хочете використати атрибути, які можуть нашкодити, обов'язково слідкуйте за вашим котиком чи песиком.



Облаштуйте фотозону / Фото pinterest

Якщо ваш улюбленець спокійно ставиться до одягу, він до нього звик з дитинства, то можна влаштувати фотосесію в однакових піжамах.



Однаковий одяг – крута ідея для фото / Фото pinterest

Зимова природа – дивовижна! Тому фотосесія на природі – це дуже крута ідея.



Фотосесія на вулиці / Фото pinterest



Слідкуйте за вашими тваринами / Фото pinterest

Участь у фотосесії можуть брати всі члени родини!



Не тільки котики та песики / Фото pinterest

Креативність – це запорука веселих і гарних фото.



Контраст кольорів / Фото pinterest



Найкращі фото виходять під час гри / Фото pinterest



Зацікавте свого домашнього улюбленця / Фото pinterest



Веселі ігри повинні бути безпечними / Фото pinterest



Домашні фото також дуже атмосферні / Фото pinterest