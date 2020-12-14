Новорічна фотосесія з тваринами: цікаві та креативні ідеї
Новорічні свята розділяють з нами і наші домашні улюбленці. Крім того, вони можуть стати чудовими компаньйонами для фотосесії. Про що потрібно пам'ятати під час такої зйомки – читайте в нашому матеріалі.
Life 24 зібрала креативні ідеї для фотосесії з домашніми улюбленцями.
Читайте також Ідеї для новорічної фотосесії 2021: які фото зробити в студії, вдома, на вулиці – 20+ прикладів
Важливі аспекти
Безпека для вас і тварин
Пам'ятайте, що безпека домашніх улюбленців повністю ваша відповідальність:
- Не надягайте на тварину святкові наряди, якщо вона цього не хоче. Тварина також повинна отримувати задоволення від процесу.
- Придбайте заздалегідь улюблені смаколики, адже, якщо ви плануєте фотосесію у незнайомому місці, вони допоможуть тваринці заспокоїтись.
- Якщо фотосесія на вулиці – попіклуйтесь про те, щоб від неочікуваних та різких звуків тварина не втекла.
- У жодному разі не використовуйте "хлопавки", феєрверки чи бенгальські вогники. Це все може дуже налякати тваринку.
- Не залишайте тварин і дітей без нагляду, якщо фотосесія відбувається разом із мішурою, "дощиком" і гірляндою. Вони є небезпечними та можуть нашкодити здоров'ю.
Креативні ідеї для фото
Мінімалізм на фото виглядає дуже цікаво. Обирайте відповідні кольори та фон.
Вам пощастило, якщо ваші улюбленці люблять фотографуватись / Фото pinterest
Створіть фотозону власноруч. Якщо ви хочете використати атрибути, які можуть нашкодити, обов'язково слідкуйте за вашим котиком чи песиком.
Облаштуйте фотозону / Фото pinterest
Якщо ваш улюбленець спокійно ставиться до одягу, він до нього звик з дитинства, то можна влаштувати фотосесію в однакових піжамах.
Однаковий одяг – крута ідея для фото / Фото pinterest
Зимова природа – дивовижна! Тому фотосесія на природі – це дуже крута ідея.
Фотосесія на вулиці / Фото pinterest
Слідкуйте за вашими тваринами / Фото pinterest
Участь у фотосесії можуть брати всі члени родини!
Не тільки котики та песики / Фото pinterest
Креативність – це запорука веселих і гарних фото.
Контраст кольорів / Фото pinterest
Найкращі фото виходять під час гри / Фото pinterest
Зацікавте свого домашнього улюбленця / Фото pinterest
Веселі ігри повинні бути безпечними / Фото pinterest
Домашні фото також дуже атмосферні / Фото pinterest
Поділитися новиною