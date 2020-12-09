Мы часто жертвуем часом-другим сна, чтобы успеть сделать все запланированные на день дела. Известная фитнес-тренерка Анита Луценко считает, что такую ​​важную составляющую нашего здоровья, как полноценный сон, не стоит игнорировать.

Почему нашему организму так не нравится, когда мы мало спим, и какие есть простые правила, чтобы хорошо выспаться, рассказала Анита Луценко на своей странице в инстаграме.

Сон важнее пищи, движения и всего остального, давайте его ценить, – призывает фитнес-тренерка

Что плохого в недосыпе?

Человек, который недоспал ночью, на следующий день будет выбирать более вредную пищу и меньше обращать внимание на полезную – зелень, овощи, орехи, белки.

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Ночные смены также крайне вредны для организма и лучше по возможности избегать их. Регулярная смена режима и недосып повышает риск развития ожирения, диабета, рака.

В нас постоянно образуются иммунные клетки, которые убивают раковые клетки, и от недосыпа они не работают на 100%, – говорит фитнес-тренерка

Также следует понимать, что "досыпать" днем ​​после бессонной ночи просто невозможно. Поэтому важно организовать себе здоровый сон, а не пытаться "добрать" потом.

Что делать, чтобы выспаться

Существует несколько простых правил, которые помогут вам быстро заснуть и иметь глубокий здоровый сон в течение всей ночи.

Важно сохранять режим: ложиться и вставать в одно и то же время. Чтобы точно выработать такую ​​привычку, начните делать это постепенно. Нарушение ритмов может сбить работу всех систем организма.

За час до сна выключить некоторые источники света в комнате, сделать освещение более тусклым.

Перед сном постараться не смотреть телевизор и не сидеть в телефоне. В современном мире это сделать довольно трудно, однако ради здорового сна стоит попробовать выработать привычку за час до сна откладывать смартфон.

Не желательно листать ленту социальных сетей на телефоне перед сном / Фото Pexels

Спать в темной комнате без каких-либо источников света. Для этого лучше в спальню покупать плотные шторы темных оттенков, которые не будут пропускать свет.

Проветривайте комнату перед сном – чем холоднее в помещении, тем крепче и лучше вы будете спать.

Вот почему дети раскрываются во время сна – они умнее нас, – смеется Анита Луценко