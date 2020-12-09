Секреты здорового сна от Аниты Луценко, которые помогут вам лучше спать
Мы часто жертвуем часом-другим сна, чтобы успеть сделать все запланированные на день дела. Известная фитнес-тренерка Анита Луценко считает, что такую важную составляющую нашего здоровья, как полноценный сон, не стоит игнорировать.
Почему нашему организму так не нравится, когда мы мало спим, и какие есть простые правила, чтобы хорошо выспаться, рассказала Анита Луценко на своей странице в инстаграме.
Сон важнее пищи, движения и всего остального, давайте его ценить, – призывает фитнес-тренерка
Что плохого в недосыпе?
Человек, который недоспал ночью, на следующий день будет выбирать более вредную пищу и меньше обращать внимание на полезную – зелень, овощи, орехи, белки.
Читайте также: Как подружиться со своим телом: известная тренерка назвала 4 главные этапы
Ночные смены также крайне вредны для организма и лучше по возможности избегать их. Регулярная смена режима и недосып повышает риск развития ожирения, диабета, рака.
В нас постоянно образуются иммунные клетки, которые убивают раковые клетки, и от недосыпа они не работают на 100%, – говорит фитнес-тренерка
Также следует понимать, что "досыпать" днем после бессонной ночи просто невозможно. Поэтому важно организовать себе здоровый сон, а не пытаться "добрать" потом.
Что делать, чтобы выспаться
Существует несколько простых правил, которые помогут вам быстро заснуть и иметь глубокий здоровый сон в течение всей ночи.
- Важно сохранять режим: ложиться и вставать в одно и то же время. Чтобы точно выработать такую привычку, начните делать это постепенно. Нарушение ритмов может сбить работу всех систем организма.
- За час до сна выключить некоторые источники света в комнате, сделать освещение более тусклым.
- Перед сном постараться не смотреть телевизор и не сидеть в телефоне. В современном мире это сделать довольно трудно, однако ради здорового сна стоит попробовать выработать привычку за час до сна откладывать смартфон.
Не желательно листать ленту социальных сетей на телефоне перед сном / Фото Pexels
- Спать в темной комнате без каких-либо источников света. Для этого лучше в спальню покупать плотные шторы темных оттенков, которые не будут пропускать свет.
- Проветривайте комнату перед сном – чем холоднее в помещении, тем крепче и лучше вы будете спать.
Вот почему дети раскрываются во время сна – они умнее нас, – смеется Анита Луценко
- Последний совет – не наедайтесь на ночь, но и не ложитесь спать голодными. Лучше поесть за несколько часов до сна, чтобы вам было комфортно.
Поделиться новостью