Ми часто жертвуємо годиною-другою сну, щоб встигнути зробити усі заплановані на день справи. Відома фітнес-тренерка Аніта Луценко вважає, що таку важливу складову нашого здоров'я, як повноцінний сон, не варто ігнорувати.

Чому нашому організму так не подобається, коли ми мало спимо, та які є прості правила, щоб добре виспатись, розповіла Аніта Луценко на своїй сторінці в інстаграмі.

Сон важливіший за їжу, руху і все інше, давайте його цінувати, – закликає фітнес-тренерка

Що поганого у недосипі?

Людина, яка недоспала вночі, наступного дня буде обирати більше шкідливої їжі і менше звертати увагу на корисну – зелень, овочі, горіхи, білки.

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Нічні зміни також вкрай шкідливі для організму, і краще за можливості уникати їх. Регулярна зміна режиму та недосип підвищує ризик розвитку ожиріння, діабету, раку.

В нас постійно утворюють імунні клітини, які убивають ракові клітини, і від недосипу вони не працюють на 100% , – зауважує фітнес-тренерка

Також варто розуміти, що "доспати" вдень після безсонної ночі просто неможливо. Тому важливо організувати собі здоровий сон, а не намагатись "добрати" потім.

Що робити, щоб виспатись

Існує кілька простих правил, які допоможуть вам швидко заснути і мати глибокий здоровий сон протягом усієї ночі.

Важливо зберігати режим: лягати і вставати завжди в один і той самий час. Щоб виробити таку звичку, почніть робити це поступово. Порушення ритмів може збити роботу усіх систем організму.

За годину до сну вимкнути деякі джерела світла у кімнаті, зробити освітлення більш тьмяним.

Перед сном постаратись не дивитись телевізор і не сидіти у телефоні. У сучасному світі це зробити досить важко, проте заради здорового сну варто спробувати виробити звичку за годину до сну відкладати смартфон.

Не бажано гортати стрічку соціальних мереж на телефоні перед сном/ Фото Pexels

Спати у темній кімнаті без будь-яких джерел світла. Для цього краще у спальню купувати щільні штори темних відтінків, які не будуть пропускати світло.

Провітрюйте кімнату перед сном – чим холодніше у приміщенні, тим міцніше і краще ви будете спати

Ось чому діти розкриваються під час сну – вони розумніші за нас, – сміється Аніта Луценко