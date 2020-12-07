Підтягнуте та здорове тіло можливе тільки при наявності дисципліни та режиму. Проте іноді потрібно дозволяти собі відпочинок.

Про це у своєму блозі в Instagram написала фітнес-тренерка Юлія Богдан, повідомляє Life24.

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Вона сама раз в тиждень повністю відпочиває від будь-яких практик і тренувань. Юля виділила декілька етапів у роботі з тілом.

Перший етап – жорсткий

Це період, коли "ваші тіло і розум дивляться в різні боки". На початку шляху важливо почати контролювати себе, мати чіткий план і виконувати його.

Сьогодні вам хочеться бути красивою і стрункою і ви пахаєте на максимум, але завтра настає новий день і раптом розум вирішує, що не дуже то він і хоче бути струнким, а хоче багато солодкого, – зазначила Юлія Богдан.

Важливо бути суворою, але ставитися до себе з турботою і любов'ю.

"Етап складний, довгий. Але добре розвиває силу волі. Вчить розставляти пріоритети", – додала тренерка.

Другий етап – нестійкий

Новий режим та тренування ще не стали звичкою, проте ви можете змусити себе займатися спортом. Дуже контролюєте їжу та боїтеся з’їсти зайве. Іноді бувають зриви.

"Але в цілому розібралися, що до чого. Тобто цей етап показує, що ви вже начебто ЗОЖ, але ще не дуже стабільний. І головне – дожити до наступного етапу", – розповіла Юлія.

Третій етап – закріплювальний

Тіло адаптувалося до тренувань, просить більше навантаження і різноманітності. Їжа вже не лякає, тому що організм звик їсти нормально і немає сплесків "голоду", які були раніше.

Ви помітили, що перестали заїдати стреси (ну крім ПМС, тут гормони іноді влаштовують "страйк"). Вам подобається цей режим. Подобається відчуття себе. З'явилося більше енергії, бажань, іноді навіть часу на себе. І головне – впевнено тепер зробити крок в новий етап,

– сказала тренерка.

Четвертий етап – гармонія з собою

Це останній етап, коли ви контролюєте свої тренування і раціон. Людина починає тонко відчувати своє тіло і кілограми не мають значення.

"Скажу вам, по секрету, відкривається новий виток життя, з кількості в якість", – підсумувала блогерка.