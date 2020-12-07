Подтянутое и здоровое тело возможно только при наличии дисциплины и режима. Однако иногда нужно позволять себе отдых.

Об этом в своем блоге в Instagram написала фитнес-тренерка Юлия Богдан, сообщает Life24.

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Она сама раз в неделю полностью отдыхает от любых практик и тренировок. Юля выделила несколько этапов в работе с телом.

Первый этап – жесткий

Это период, когда "ваши тело и ум смотрят в разные стороны". В начале пути важно начать контролировать себя, иметь четкий план и выполнять его.

Сегодня вам хочется быть красивой и стройной и вы пахаете на максимум, но завтра наступает новый день и вдруг разум решает, что не очень то он и хочет быть стройным, а хочет много сладкого,

– отметила Юлия Богдан.

Важно быть строгой, но относиться к себе с заботой и любовью.

"Этап сложный, длинный. Но хорошо развивает силу воли. Учит расставлять приоритеты", – добавила тренерка.

Второй этап – неустойчивой

Новый режим и тренировки еще не стали привычкой, однако вы можете заставить себя заниматься спортом. Очень контролируете еду и боитесь съесть лишнее. Иногда бывают срывы.

"Но в целом разобрались, что к чему. То есть этот этап показывает, что вы уже вроде ЗОЖ, но еще не очень стабильно. И главное – дожить до следующего этапа", – рассказала Юлия.

Третий этап – закрепляющий

Тело адаптировалось к тренировкам, просит большую нагрузку и разнообразия. Еда уже не пугает, так как организм привык есть нормально и нет всплесков "голода", которые были раньше.

Вы заметили, что перестали заедать стрессы (ну кроме ПМС, здесь гормоны иногда устраивают "забастовку"). Вам нравится этот режим. Нравится ощущение себя. Появилось больше энергии, желаний, иногда даже времени на себя. И главное – уверенно теперь сделать шаг в новый этап,

– сказала тренерка.

Четвертый этап – гармония с собой

Это последний этап, когда вы контролируете свои тренировки и рацион. Человек начинает тонко чувствовать свое тело и килограммы не имеют значения.

"Скажу вам, по секрету, открывается новый виток жизни, с количества в качество", – подытожила блогера.