Как это возможно: 20 безумно смешных снеговиков со всего мира – фото
Авторы просто уничтожили все шаблоны. Эти снеговики вышли настолько крутыми, что вы обязательно захотите их слепить. Кроме грязевика, конечно.
Life 24 сделал для вас подборку из 20 очень неожиданных снеговиков. Люди, которые их слепили, ни искали легких путей. Поэтому вышли настоящие шедевры.
Интересно Дизайнеры придумали сумочку, в которой можно носить снеговика: забавные фото
Настоящая медвежья семья!
Фото Prostoilogin / pikabu
Ближайший родственник снеговика – кубовик!
Фото kuramshina / pikabu
Кажется, более идеального снеговика мы уже не найдем
Фото FarGoose / reddit
Этот господин, видимо, очень хорошо отпраздновал Новый год
Фото midwifeatyourcervix / reddit
Фанаты "Звездных войн" однозначно заценят этот шедевр
Фото LabGlab / reddit
Очень стильный красавчик!
Фото ZanyStudios / reddit
Какая зима – такие снеговики. Зато улыбающиеся!
Фото tezka.by / pikabu
Настоящие регги-короли этой зимы
Фото Denitro / pikabu
Неожиданные снеговички в лесу
Фото Arteya / pikabu
Знакомьтесь, его величество грязевик!
Фото KatarinkaN / pikabu
Настоящий зимний гигант
Фото Zebrazebra1 / pikabu
Как это мило!
Фото pablodesarasate / reddit
Вышли на прогулку с котиком
Фото Katrin1989 / pikabu
Жизнь его немного потрепала
Фото Nogojop / pikabu
Несколько деталей – и как меняется снеговичок!
Фото temmietastics / reddit
Динозаврик, который уже устал от людей
Фото Apxz21 / pikabu
Интересно Глазированный картофель на Рождество: простой и вкусный рецепт от Меган Маркл
Закидывает новую сторис в Instagram
Фото chayf / pikabu
Как думаете, кто это?
Фото CromBobMike / reddit
Снежные пираты едут за новыми сокровищами
Фото StonnedSinner / reddit
Не мы такие – жизнь такая
Поделиться новостью