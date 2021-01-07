Авторы просто уничтожили все шаблоны. Эти снеговики вышли настолько крутыми, что вы обязательно захотите их слепить. Кроме грязевика, конечно.

Life 24 сделал для вас подборку из 20 очень неожиданных снеговиков. Люди, которые их слепили, ни искали легких путей. Поэтому вышли настоящие шедевры. Интересно Дизайнеры придумали сумочку, в которой можно носить снеговика: забавные фото​ Настоящая медвежья семья! Фото Prostoilogin / pikabu Ближайший родственник снеговика – кубовик! Фото kuramshina / pikabu Кажется, более идеального снеговика мы уже не найдем Фото FarGoose / reddit Этот господин, видимо, очень хорошо отпраздновал Новый год Фото midwifeatyourcervix / reddit Фанаты "Звездных войн" однозначно заценят этот шедевр Фото LabGlab / reddit Очень стильный красавчик! Фото ZanyStudios / reddit Какая зима – такие снеговики. Зато улыбающиеся! Фото tezka.by / pikabu Настоящие регги-короли этой зимы Фото Denitro / pikabu Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO Неожиданные снеговички в лесу Фото Arteya / pikabu Знакомьтесь, его величество грязевик! Фото KatarinkaN / pikabu Настоящий зимний гигант Фото Zebrazebra1 / pikabu Как это мило! Фото pablodesarasate / reddit Вышли на прогулку с котиком Фото Katrin1989 / pikabu Жизнь его немного потрепала Фото Nogojop / pikabu Несколько деталей – и как меняется снеговичок! Фото temmietastics / reddit Динозаврик, который уже устал от людей Фото Apxz21 / pikabu Интересно Глазированный картофель на Рождество: простой и вкусный рецепт от Меган Маркл Закидывает новую сторис в Instagram Фото chayf / pikabu Как думаете, кто это? Фото CromBobMike / reddit Снежные пираты едут за новыми сокровищами Фото StonnedSinner / reddit Не мы такие – жизнь такая