Когда-то Меган Маркл была так увлечена кулинарией, что даже вела собственный блог, где делилась интересными рецептами. Глазурованный картофель с кленовым сиропом по ее рецепту понравится вам и вашим родным за рождественским столом.

Еще в 2015 году Меган Маркл рассказала изданию Grazia о том, как организовать идеальный рождественский ужин. И хотя сейчас Рождество екс-герцогини уж точно не выглядит так, как 6 лет назад, однако некоторые ее советы до сих пор очень актуальны.

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В частности, она тогда призналась в плохой привычке: накупать сразу много продуктов перед праздниками. Поэтому поделилась рецептом глазурованного картофеля, который вы легко можете приготовить, если у вас тоже после Нового года остались лишние продукты.

Что понадобится

2 картофелины

2 столовые ложки оливкового масла

сок половины лимона

1 столовая ложка кленового сиропа

морская соль на свой вкус

немного тыквенных семечек (горстка)

Приготовление

Это не займет у вас много времени.

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Порежьте картофелины в стиле "по-деревенски" и залейте их смесью оливкового масла, кленового сиропа и лимонного сока. Затем приправьте картофель солью и перцем, выложите на пергаментную бумагу и отправляйте в разогретую духовку на 30 минут. На 15 минуте посыпьте все тыквенными семечками – и ваше хрустящее, румяное блюдо на Рождество готово!

Приготовьте оригинальный вариант картофеля по-деревенски / Фото freepik