Глазированный картофель на Рождество: простой и вкусный рецепт от Меган Маркл
Когда-то Меган Маркл была так увлечена кулинарией, что даже вела собственный блог, где делилась интересными рецептами. Глазурованный картофель с кленовым сиропом по ее рецепту понравится вам и вашим родным за рождественским столом.
Еще в 2015 году Меган Маркл рассказала изданию Grazia о том, как организовать идеальный рождественский ужин. И хотя сейчас Рождество екс-герцогини уж точно не выглядит так, как 6 лет назад, однако некоторые ее советы до сих пор очень актуальны.
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В частности, она тогда призналась в плохой привычке: накупать сразу много продуктов перед праздниками. Поэтому поделилась рецептом глазурованного картофеля, который вы легко можете приготовить, если у вас тоже после Нового года остались лишние продукты.
Что понадобится
- 2 картофелины
- 2 столовые ложки оливкового масла
- сок половины лимона
- 1 столовая ложка кленового сиропа
- морская соль на свой вкус
- немного тыквенных семечек (горстка)
Приготовление
Это не займет у вас много времени.
Порежьте картофелины в стиле "по-деревенски" и залейте их смесью оливкового масла, кленового сиропа и лимонного сока. Затем приправьте картофель солью и перцем, выложите на пергаментную бумагу и отправляйте в разогретую духовку на 30 минут. На 15 минуте посыпьте все тыквенными семечками – и ваше хрустящее, румяное блюдо на Рождество готово!
Приготовьте оригинальный вариант картофеля по-деревенски / Фото freepik
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