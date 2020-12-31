Фондю и чечевица: выбираем вино к необычным новогодним блюдам разных стран мира
У каждой страны мира есть свои традиционные праздничные блюда, о которых мы с вами и не догадывались. Советуем не только поэкспериментировать и попробовать приготовить эти блюда на праздники, но и подобрать к ним идеальную винную пару!
В winefolly предлагают узнать о некоторых гастрономических традициях стран мира на Новый год и подчеркнуть их вкус соответствующим вином.
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Новогодний ужин в Италии
Пара: чечевица с Montepulciano d'Abruzzo
Традиция есть чечевицу на праздник походит еще от римлян. Они верили, что эти бобовые очень похожи на монеты, поэтому каждая чечевица, которую вы съедите, превратится в монету. Неудивительно, что во многих европейских странах, в том числе и в Италии, начинают есть блюда из чечевицы сразу после того, как куранты пробьют 12:00. Особенно итальянцы любят чечевицу с сосисками.
Итальянцы придают блюдам из чечевицы особое значение / Фото Unsplash
Легкое фруктовое вино Montepulciano d'Abruzzo прекрасно сочетается с пикантными блюдами из чечевицы и мяса. Изящество этого вина и высокая кислотность не перебивают основные вкусы блюда, а лишь подчеркивают их.
Любимое блюдо Швейцарии
Пара: фондю и Sauvignon Blanc
Вы никогда не готовили фондю на домашних вечеринках? Самое время попробовать его на новогодних праздниках! Это горшок с плавленым сыром, в который вся компания может обмакивать разнообразные закуски. Это блюдо исконно швейцарское, однако оно популярно во всем мире.
Вы не пожалеете, попробовав это насыщенное сырное блюдо / Фото Pixabay
К солоноватому ароматному фондю подойдет Sauvignon Blanc с нотами крыжовника, маракуйи и белого персика. Это вино также достаточно кислотное, чтобы сбалансировать такую сытную и жирную пищу.
Летний Новый год в Австралии
Пара: барбекю и Zinfandel
Новогодние праздники в Австралии – это жара, пляжи и, конечно, барбекю из колбасок, креветок и омаров. Австралийцы собираются на такие посиделки с друзьями на пляжах или на заднем дворе.
Непривычное для нас традиционное австралийское блюдо на Новый год – барбекю / Фото Pexels
К жирному, насыщенному ароматами и специями австралийскому барбекю подберите бокал красного полнотелого Zinfandel. Это богатое на вкус калифорнийское вино имеет нотки дыма – именно то, что выступает хорошим тандемом с дымом барбекю..
Сладкий Новый год в Греции
Пара: василопита и самоский мускат
Не удивляйтесь необычному слову. Василопита – это сладкий пирог, который традиционно выпекают греки 1 января. Его готовят с апельсиновой цедрой и различными сладкими специями, а сверху посыпают сахарной пудрой. Что же особенного в этом пироге? Внутрь каждая хозяйка кладет монету, и тот, кто получит кусок с этой монетой, будет счастлив весь год.
Греки прячут монетку на счастье в сладкий пирог с сахарной пудрой / Фото Freepic
К такому сладкому блюду стоит подбирать вино, которое не будет слишком сладким и сможет своей свежестью сбалансировать вкус пирога. Хороший вариант – мускат из Самоса. В нем присутствуют ароматы мармелада и апельсиновой цедры, которые подчеркнут вкус греческой василопиты.
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