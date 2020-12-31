У каждой страны мира есть свои традиционные праздничные блюда, о которых мы с вами и не догадывались. Советуем не только поэкспериментировать и попробовать приготовить эти блюда на праздники, но и подобрать к ним идеальную винную пару!

В winefolly предлагают узнать о некоторых гастрономических традициях стран мира на Новый год и подчеркнуть их вкус соответствующим вином.

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Новогодний ужин в Италии

Пара: чечевица с Montepulciano d'Abruzzo

Традиция есть чечевицу на праздник походит еще от римлян. Они верили, что эти бобовые очень похожи на монеты, поэтому каждая чечевица, которую вы съедите, превратится в монету. Неудивительно, что во многих европейских странах, в том числе и в Италии, начинают есть блюда из чечевицы сразу после того, как куранты пробьют 12:00. Особенно итальянцы любят чечевицу с сосисками.

Итальянцы придают блюдам из чечевицы особое значение / Фото Unsplash

Легкое фруктовое вино Montepulciano d'Abruzzo прекрасно сочетается с пикантными блюдами из чечевицы и мяса. Изящество этого вина и высокая кислотность не перебивают основные вкусы блюда, а лишь подчеркивают их.

Любимое блюдо Швейцарии

Пара: фондю и Sauvignon Blanc

Вы никогда не готовили фондю на домашних вечеринках? Самое время попробовать его на новогодних праздниках! Это горшок с плавленым сыром, в который вся компания может обмакивать разнообразные закуски. Это блюдо исконно швейцарское, однако оно популярно во всем мире.

Вы не пожалеете, попробовав это насыщенное сырное блюдо / Фото Pixabay

К солоноватому ароматному фондю подойдет Sauvignon Blanc с нотами крыжовника, маракуйи и белого персика. Это вино также достаточно кислотное, чтобы сбалансировать такую сытную и жирную пищу.

Летний Новый год в Австралии

Пара: барбекю и Zinfandel

Новогодние праздники в Австралии – это жара, пляжи и, конечно, барбекю из колбасок, креветок и омаров. Австралийцы собираются на такие посиделки с друзьями на пляжах или на заднем дворе.

Непривычное для нас традиционное австралийское блюдо на Новый год – барбекю / Фото Pexels

К жирному, насыщенному ароматами и специями австралийскому барбекю подберите бокал красного полнотелого Zinfandel. Это богатое на вкус калифорнийское вино имеет нотки дыма – именно то, что выступает хорошим тандемом с дымом барбекю..

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Сладкий Новый год в Греции

Пара: василопита и самоский мускат

Не удивляйтесь необычному слову. Василопита – это сладкий пирог, который традиционно выпекают греки 1 января. Его готовят с апельсиновой цедрой и различными сладкими специями, а сверху посыпают сахарной пудрой. Что же особенного в этом пироге? Внутрь каждая хозяйка кладет монету, и тот, кто получит кусок с этой монетой, будет счастлив весь год.

Греки прячут монетку на счастье в сладкий пирог с сахарной пудрой / Фото Freepic

К такому сладкому блюду стоит подбирать вино, которое не будет слишком сладким и сможет своей свежестью сбалансировать вкус пирога. Хороший вариант – мускат из Самоса. В нем присутствуют ароматы мармелада и апельсиновой цедры, которые подчеркнут вкус греческой василопиты.