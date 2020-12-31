Фондю та сочевиця: обираємо вино до незвичайних новорічних страв різних країн світу
Кожні країна світу має свої традиційні святкові страви, про які ми з вами й не здогадувались. Радимо не тільки поекспериментувати та спробувати приготувати ці страви на свята, а й дібрати до них ідеальну винну пару!
У winefolly пропонують дізнатись про деякі гастрономічні традиції країн світу на Новий рік та підкреслити їх смак відповідним вином.
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Новорічна вечеря в Італії
Пара: сочевиця з Montepulciano d’Abruzzo
Традиція їсти сочевицю на свято походить ще від римлян. Вони вірили, що ці бобові дуже схожі на монети, тому кожна сочевиця, яку ви з’їсте, перетвориться на монету. Не дивно, що у багатьох європейських країнах, у тому числі й в Італії, починають їсти страви з сочевиці відразу після того, як куранти проб’ють 12 годину. Особливо італійці полюбляють сочевицю з сосисками.
Італійці надають стравам з сочевиці особливого значення /Фото Unsplash
Легке фруктове вино Montepulciano d’Abruzzo чудово поєднується з пікантними стравами з сочевиці та м’яса. Витонченість цього вина та висока кислотність не перебиває основні смаки, а лише підкреслює їх.
Улюблена страва Швейцарії
Пара: фондю та Sauvignon Blanc
Ви ніколи не готували фондю на домашніх вечірках? Саме час спробувати його на новорічних святах! Це горщик з плавленим сиром, у який вся компанія може занурювати різноманітні закуски. Ця страва споконвічно швейцарська, проте вона популярно й у всьому світі.
Ви не пошкодуєте, спробувавши цю насичену сирну страву/ Фото Pixabay
До солонкуватого ароматного фондю підійде Sauvignon Blanc з нотами аґрусу, маракуї та білого персика. Це вино також досить кислотне, щоб збалансувати цю ситну та жирну страву.
Літній Новий рік в Австралії
Пара: барбекю та Zinfandel
Новорічні свята в Австралії – це спека, пляжі та, звісно, барбекю з ковбасок, креветок та омарів. Австралійці збираються на такі посиденьки з друзями на пляжах чи на задньому дворі.
Незвична для нас традиційна австралійська страва на Новий рік – барбекю/Фото Pexels
До жирного, насиченого ароматами та спеціями австралійського барбекю доберіть келих червоного повнотілого Zinfandel. Це багате на смак каліфорнійське вино має нотки диму – саме те, що виступає хорошим тандемом з димом барбекю.
Солодкий Новий рік у Греції
Пара: василопіта та самоський мускат
Не дивуйтесь незвичному слову. Василопіта – це солодкий пиріг, який традиційно випікають греки 1 січня. Його готують з апельсиновою цедрою та різними солодкими спеціями, а зверху посипають цукровою пудрою. Що ж особливого у цьому пирозі? Всередину кожна господиня кладе монету, і той, хто отримає шматок з цією монетою, буде щасливий увесь рік.
Греки ховають монетку на щастя у солодкий пиріг з цукровою пудрою/ Фото Freepic
До такої солодкої страви варто добирати вино, яке не буде занадто солодким і зможе своєю свіжістю збалансувати смак пирога. Хороший варіант – мускат із Самосу. У ньому присутні аромати мармеладу та апельсинової цедри, які підкреслять смак грецької василопіти
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