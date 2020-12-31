Кожні країна світу має свої традиційні святкові страви, про які ми з вами й не здогадувались. Радимо не тільки поекспериментувати та спробувати приготувати ці страви на свята, а й дібрати до них ідеальну винну пару!

У winefolly пропонують дізнатись про деякі гастрономічні традиції країн світу на Новий рік та підкреслити їх смак відповідним вином.

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Новорічна вечеря в Італії

Пара: сочевиця з Montepulciano d’Abruzzo

Традиція їсти сочевицю на свято походить ще від римлян. Вони вірили, що ці бобові дуже схожі на монети, тому кожна сочевиця, яку ви з’їсте, перетвориться на монету. Не дивно, що у багатьох європейських країнах, у тому числі й в Італії, починають їсти страви з сочевиці відразу після того, як куранти проб’ють 12 годину. Особливо італійці полюбляють сочевицю з сосисками.

Італійці надають стравам з сочевиці особливого значення /Фото Unsplash

Легке фруктове вино Montepulciano d’Abruzzo чудово поєднується з пікантними стравами з сочевиці та м’яса. Витонченість цього вина та висока кислотність не перебиває основні смаки, а лише підкреслює їх.

Улюблена страва Швейцарії

Пара: фондю та Sauvignon Blanc

Ви ніколи не готували фондю на домашніх вечірках? Саме час спробувати його на новорічних святах! Це горщик з плавленим сиром, у який вся компанія може занурювати різноманітні закуски. Ця страва споконвічно швейцарська, проте вона популярно й у всьому світі.

Ви не пошкодуєте, спробувавши цю насичену сирну страву/ Фото Pixabay

До солонкуватого ароматного фондю підійде Sauvignon Blanc з нотами аґрусу, маракуї та білого персика. Це вино також досить кислотне, щоб збалансувати цю ситну та жирну страву.

Літній Новий рік в Австралії

Пара: барбекю та Zinfandel

Новорічні свята в Австралії – це спека, пляжі та, звісно, барбекю з ковбасок, креветок та омарів. Австралійці збираються на такі посиденьки з друзями на пляжах чи на задньому дворі.

Незвична для нас традиційна австралійська страва на Новий рік – барбекю/Фото Pexels

До жирного, насиченого ароматами та спеціями австралійського барбекю доберіть келих червоного повнотілого Zinfandel. Це багате на смак каліфорнійське вино має нотки диму – саме те, що виступає хорошим тандемом з димом барбекю.

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Солодкий Новий рік у Греції

Пара: василопіта та самоський мускат

Не дивуйтесь незвичному слову. Василопіта – це солодкий пиріг, який традиційно випікають греки 1 січня. Його готують з апельсиновою цедрою та різними солодкими спеціями, а зверху посипають цукровою пудрою. Що ж особливого у цьому пирозі? Всередину кожна господиня кладе монету, і той, хто отримає шматок з цією монетою, буде щасливий увесь рік.

Греки ховають монетку на щастя у солодкий пиріг з цукровою пудрою/ Фото Freepic

До такої солодкої страви варто добирати вино, яке не буде занадто солодким і зможе своєю свіжістю збалансувати смак пирога. Хороший варіант – мускат із Самосу. У ньому присутні аромати мармеладу та апельсинової цедри, які підкреслять смак грецької василопіти