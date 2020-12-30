Впродовж цілого місяця ми підводимо підсумки, клопочемо свою голівоньку подарунками й думками де і як зустріти 2021. Сомельє пропонує вам зупинитися, видохнути та трохи перепочити. А краще нумо розглянемо рецепти коктейлів, які можна приготувати на базі ігристих.

Почнемо з коктейлю "Бульбашки з віскі" і разом з Сомельє в зелених штанях подумаємо про те, чи можна змішувати віскі і шампанське, і як приготувати той самий "скотч з бульбашками" – він же коктейль для пізніх сніданків.

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Історія походження

1995 року у коктейльному світі сталася сенсація — нікому невідомий бармен Адам Сегер заявив, що віднайшов загублений рецепт коктейлю, яким, можливо, надихався сам автор "Великого Ґетсбі"

Доволі юний на той момент Адам розповів журналістам, що нещодавно очолив бар історичного готелю Seelbach (нині Seelbach Hilton) у Луїсвілі, де бував письменник Френсіс Скотт Фіцджеральд. Тому юнак задумав створити барне меню, яке б показувало різні епохи закладу.

Так зараз виглядає легендарний бар готелю Seelbach/ Фото інстаграм-сторінка @my_bourbon_journey

Бармен начебто знайшов у архівах старе меню готелю 1917 року з дивним рецептом — суміші шампанського, віскі та кількох гірких настоянок. Жодних згадок про такий коктейль у довідниках не було, рецепт був унікальним. "Боже мій, це смак 1910-х, який ми мало не втратили!", — описував свої емоції Адам.

Сегер дав коктейлю назву на честь готелю Seelbach, а експерти назвали його "загубленою класикою". У 1997 році про коктейль написав Гері Ріган у книзі "Нові класичні коктейлі", а 2009 року про нього згадав Тед Хей у добірці "Vintage Spirits and Forgotten Cocktails".

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Що ж сталось насправді?

2016 року Адам Сегер зізнався, що вигадав цю історію.

Я був ноунеймом, але знав, що здатен зробити щось особливе. Коли винайшов рецепт, то подумав, що з крутою історією він стане відомішим, — виправдовується бармен.

Коли він побачив свій витвір у книзі гуру Теда Хея та Гері Рігана, то зрозумів, що пранк вийшов з-під контролю. Реакція експертів на зізнання Сегера була неочікуваною: "Ми одразу знали, що це байка. Але яка ж історія, га?"

Рецепт

Пропонуємо вам простий рецепт коктейлю "скотч з бульбашками", який в основі має ті самі інгредієнти, що і витвір Адама Сегера — віскі та ігристе вино. Отже:

1/4 порції віскі; 1/2 порції яблучного соку (або лимонного); 1 порцію медового сиропу (розчиніть мед у гарячій воді та охолодіть); Змішайте у шейкері з льодом та вилийте у високий келих флюте. Долийте охолоджене ігристе вино.

Цей коктейль дуже легко приготувати / Зображення Сомельє в зелених штанях

Проте чи можна змішувати віскі та шампанське?

Це ж гарантоване похмілля!

Не існує наукових досліджень, які б довели зв’язок мішанини напоїв та похмілля. Але 2010 року професорка Damaris Jane Rohsenow з Університету Брауна (США) провела експеримент та з'ясувала:

студенти, які пили віскі з колою, мали сильніше похмілля, ніж ті, що пили горілку з колою;

студенти, які починали вечір з міцних напоїв, недооцінювали стан сп’яніння, пили більше інших і мали сильніше похмілля.

Висновок авторки: похмілля сильніше, якщо пити темний алкоголь (більший вміст ацетону, ацетальдегіду, сивушних масел та дубильні речовини) та пити надміру.

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Сомельє в зелених штанях бажає вам задоволень без докорів сумління та нагадує, що кращий спосіб уникнути похмілля — насолоджуватися напоями в міру!