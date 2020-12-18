Якщо ви зустрічали термін "вінтаж", то, скоріше за все, відразу згадували про старі, але дуже цінні речі: одяг, меблі або автомобілі.

Проте у винній індустрії вінтажем називають зовсім не те, що у світі моди. Що означає цей термін та для яких вин його вживають, детально розповідає vino2rs.

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Що таке вінтаж?

Вінтаж (англ. vintage) та мілезим (фр. millesime) – абсолютно синонімічні слова, і так називають рік збору врожаю винограду, з якого роблять вино або інший алкогольний напій. Навіть якщо вироблене з винограду, зібраного в один рік його називають вінтажним або мілезимним.

Здавалось би, навіщо для цього використовувати цілий окремий термін? Хіба вино не завжди роблять з винограду одного року врожаю?

Ви здивуєтесь, але ні. Кріплені та ігристі вина найчастіше роблять з винограду, який зібрали у різні роки – і такий продукт точно не можна назвати вінтажним. Для того, щоб з року в рік, до прикладу, шампанське залишалось якісним і мало однаковий, притаманний певній виноробні стиль, його виробляють з виноматеріалів різних років урожаю.

Саме тому вінтажне ігристе вино або вінтажний портвейн – це дійсно ексклюзивний продукт, адже зібрати вдалий урожай і повністю виробити з нього таке вино – велика рідкість.

Про що нам говорить вінтаж?

Погодні умови кожного року – унікальні, і вони так сильно впливають виноград, що у різні роки вино з одного з того ж сорту в одній місцевості, вироблене за однією технологією, може мати зовсім різний аромат і смак.

Вінтаж дає нам додаткову інформацію про вино. Якщо ви знаєте, що у певний рік погода була сприятливою для виробництва вина, то, побачивши пляшку, на якій зазначений цей рік, ви вже можете собі уявити, яким на смак буде це вино. У деяких випадках цей видатний рік навіть позначений на етикетці.

Шампанське Bollinger, видатний вінтаж 1990 / Фото Colin Watts для Unsplash

До прикладу, відома історія про "Вино комети" – так називали високоякісне вино, вироблене з врожаю винограду у 1811 році. Саме цього року у регіонах Бордо, Коньяк і Шампань були ідеальні погодні умови – сухе спекотне літо та тепла осінь – для створення вина винятково з винограду цього року врожаю, який перевершив всі очікування і за кількістю, і за якістю. І тоді ж можна було спостерігати рух найяскравішої комети 19-го століття – C/1811F.

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Звісно, багато хто пов’язав ці події, і вважалося, що саме славнозвісна комета вплинула на особливий смак винограду врожаю того року. Тому кожен, хто пізніше відкривав вінтажне вино 1811 року, знав, що куштуватиме смачне вино найвищої якості, адже це – особливе "Вино комети".