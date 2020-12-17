Про великі компанії, які до того ж є виробниками успішних брендів, часто говорять: "Є, що приховувати". Цей секрет надійно зберігався 12 років у тиші багатовікового підвалу. Рідкісне й ексклюзивне вінтажне SHABO Grand Cuvee Zero і SHABO Grand Cuvee Brut Rose представили широкій публіці вперше.

На честь 17-річчя компанії у продаж надійде всього 250 пляшок з лімітованої колекції.

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Про вино

Його називають "ексклюзивною ігристою історією", а кожну краплю в пляшці – коштовністю. Смак і аромат цього ігристого формувалися 12 років. Знадобилося близько 4 500 днів, щоб закладене на витримку в 2008 і 2011 роках Grand Cuvee представили публіці.

Ідеальний урожай, добірний виноград шампанських сортів з найкращих мікроділянок теруару Шабо і величезний потенціал для пляшкового зберігання. Перелік переваг колекції Grand Cuvee не поміститься і на розворот підручника. Тому що вінтажне вино – це справді мистецтво у сфері виноробства. Для його створення використовують сорт винограду тільки одного року врожаю. Найчастіше ігристі вина виробляють з виноматеріалів різних років, щоб зберегти стиль і смак певної позиції. А значить, обраний рік врожаю повинен бути настільки вдалим, щоб з нього вийшло вино з великим потенціалом для подальшої витримки.

2020 рік став для всіх нас особливим роком. І в ньому дуже не вистачало позитивних новин. Але сьогодні точно хороша нагода – компанії SHABO виповнюється 17 років. На честь цієї події ми ділимося найпотаємнішим, унікальним та ідеальним, розділяючи таким чином наше свято та філософію з поціновувачами та шанувальниками нашого продукту, – акцентує Гіоргі Іукурідзе СЕО компанії SHABO. – Всього 200 пляшок Grand Cuvee Zero 2008 року із колекції в 2041 пляшку і 50 позицій Grand Cuvee Brut Rose 2011 року із 2936 пляшок. Ці ігристі – золотий запас Великих вин України із фамільної колекції, який SHABO створює і збирає понад 10 років. Вино, у яке вклали силу і душу – природа, сотні людей і час.

Як воно створювалося

Вінтажні ігристі Grand Cuvee створені за французьким методом шампанізації в пляшках. Коли після бродіння та витримки на тонкому осаді не менше ніж 6 місяців в дубових барріках відбувається вторинне бродіння в пляшці та подальша витримка в ній на тонкому дріжджовому осаді 11 років. Етапи створення вин компанії проходять під контролем міжнародних експертів SARL Derenoncourt та інституту "Oenologique de Champagne" (Франція).

Фото SHABO

Я знаю про якість та масштаби виноградників SHABO, наскільки модернізоване і технологічне в них виробництво, – зазначає Стефан Деренонкур, світовий експерт, консультант для численних маєтків в Бордо та інших виробників вина по всьому світу, зокрема і в SHABO. – І головне, що завжди підкреслюю у нашій справі, – це налагоджений професійний зв'язок між виноградарями і виноробами. Наша співпраця базується на спільній філософії – вино зароджується у винограднику і тільки з найкращого винограду можна очікувати створення великих вин.

Чи не кожне вино може зберігатися десятиліття в пляшці, тим більше ігристе, – відзначають експерти. Тут важливий потенціал виноградників і урожай, який ми отримуємо, процес виробництва вина, і дуже відповідальний момент – зберігання будь-якої пляшки при потрібній температурі та вологості.

"Постійна увага, чіткий контроль температури і вологості, правильний осад – все це впливає на розвиток вина в пляшці, – розповідає Ольга Стоянова, технолог SHABO. – Два-три рази на рік ми даємо додаткову оцінку цьому вину. Спеціально проводимо дегустацію, щоб оцінити його тут і зараз, і дати прогноз, як буде розвиватися вино надалі. Це ні з чим незрівнянне відчуття – як протягом декількох років вино розвивається і зберігає свою свіжість, тонкість і легкість, і при цьому наповнюється стиглими фруктовими нотками, та елегантними тонами пляшкової витримки в ароматі, які найбільше цінуються в усьому світі".

Вінтажні ігристі вина – це індивідуальний підхід на всіх етапах. Для Grand Cuvee передбачено зведення осаду тільки вручну. Кожна пляшка має унікальний серійний номер. Тому встигнути стати одним з 250 власників ігристого вина з-понад десятирічною витримкою і величезним потенціалом – справжня вдача. Купити великі вина можна в один клік в інтернет-магазині SHABO.