Понад 450 світових експертів, тисячі вин з 60 країн і два тижні сліпих дегустацій. Раунди, скрупульозні перевірки і постійні рокіровки суддівських груп для оцінки лише однієї позиції вина.

International Wine Challenge – один з найавторитетніших конкурсів у світі, а нагороди можна порівняти з отриманням "Винного Оскара". Цьому суворому і впливовому "іспиту" майже 40 років. З останнього українські вина привезли 26 нагород – 24 з них належать продукції SHABO.

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Цілодобові дегустації та чарівні розмови з друзями "за інтересами" – приблизно так виглядають винні конкурси в уявленні обивателя. У світі ж експертів ці перевірки, випробування і прискіпливість суддів – відповідальний, трудомісткий і енерговитратний процес.



Конкурс у Лондоні

Участь в міжнародних дегустаційних конкурсах – випробування вже на етапі вибору зразків для участі. Які вина відправити й чому? Для винороба це завжди дилема і дуже не простий вибір. Адже, як вибрати, кого з "дітей" відправити на конкурс "краси", якщо всі хороші, улюблені та гідні.

Внутрішній кастинг непростий. Вибираємо, дискутуємо, зважуємо необхідність участі тієї чи іншої позиції. У нас не працює принцип "відправимо тих, на рахунку яких більше нагород, щоб отримати перемоги". Для нас конкурси – це зворотний зв'язок: чи цікаві наші вина цінителям, що їм сподобається, а що нам потрібно буде ще вдосконалити. Тому серед конкурсантів вина з різних лінійок. Це дозволяє нам створювати продукт, винятковість якого підтверджують позначки світових експертів,

– розповідає Ольга Стоянова, технолог компанії SHABO.

Так, наприклад, в цьому році не тільки були вперше представлені на суд журі, а й завоювали для України медалі Ркацителі та Шардоне по-кахетинськи (компанія SHABO виробляє ці вина з власного винограду, використовуючи технологію, якої більше 8 тисяч років – витримка в грузинських квеврі), а також Херес сухий Reserve 2015 року. Всього серед переможців 24 вина компанії SHABO, 17 з яких вибороли призові місця конкурсу та 7 – нагороди "Commended".

Потенціал України, як виноробної країни – колосальний! Тому, на мій погляд, ключове завдання всіх вітчизняних виноробів – якомога частіше представляти світові свій продукт. У SHABO ми активно працюємо з цим напрямком останні дев'ять років, результат – понад 600 нагород на конкурсах, серед яких Decanter Wine Awards (Великобританія), Mundus Vini (Німеччина), New York IWC (США). Упевнений, що скоро українські винороби будуть виїжджати на міжнародні виставки єдиним національним стендом і кожен раз підтверджувати, що українці мають право пишатися вином своєї країни, і спільними зусиллями ми забезпечуємо це право,

– зазначив СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе.

У конкурсі International Wine Challenge SHABO бере участь 9 років, кожен раз привозячи з Лондона гідні нагороди. Більш докладно про призерів 2020 року можна буде дізнаватися на сторінці компанії в Facebook.

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