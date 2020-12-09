Более 450 мировых экспертов, тысячи вин из 60 стран и две недели слепых дегустаций. Раунды, скрупулёзные проверки и постоянные рокировки судейских групп для оценки лишь одной позиции вина.

International Wine Challenge – один из авторитетнейших конкурсов в мире, а награды сравнимы с получением "Винного Оскара". Этому строгому и влиятельному "экзамену" практически 40 лет. С последнего украинские вина привезли 26 наград – 24 из них принадлежат продукции SHABO.

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Круглосуточные дегустации и упоительные разговоры с друзьями "по интересам" – приблизительно так выглядят винные конкурсы в представлении обывателя. В мире же экспертов эти проверки, испытания и придирчивость судей – ответственный, трудоемкий и энергозатратный процесс.



Конкурс в Лондоне

Участие в международных дегустационных конкурсах – испытание уже на этапе выбора образцов для участия. Какие вина отправить и почему? Для винодела это всегда дилемма и очень не простой выбор. Ведь, как выбрать, кого из "детей" отправить на конкурс "красоты", если все хороши, любимы и достойны.

Внутренний кастинг не прост. Выбираем, дискутируем, взвешиваем необходимость участия той или иной позиции, У нас не работает принцип "отправим тех, на счету которых больше наград, чтобы получить победы". Для нас конкурсы – это обратная связь: интересны ли наши вина ценителям, что им понравится, а что нам нужно будет еще усовершенствовать. Поэтому среди конкурсантов вина из разных линеек. Это позволяет нам создавать продукт, исключительность которого подтверждают отметки мировых экспертов,

– рассказала Ольга Стоянова, технолог компании SHABO.

Так, например, в этом году не только были впервые представлены на суд жюри, но и завоевали для Украины медали Ркацители и Шардоне по-кахетински (компания SHABO производит эти вина из собственного винограда, используя технологию, которой больше 8 тысяч лет - выдержка в грузинских квеври), а также Херес сухой Reserve 2015 года. Всего в числе победителей 24 вина компании SHABO, 17 из которых завоевали призовые места конкурса и 7 – награды "Commended".



Вина SHABO – медалисты

Потенциал Украины, как винодельческой страны – колоссальный! Поэтому, на мой взгляд, ключевая задача всех отечественных виноделов – как можно чаще представлять миру свой продукт. В SHABO мы активно работаем с этим направлением последние девять лет, результат – более 600 наград на конкурсах, среди которых Decanter Wine Awards (Великобритания), Mundus Vini (Германия), New York IWC (США). Уверен, что скоро украинские виноделы будут выезжать на международные выставки единым национальным стендом и каждый раз подтверждать, что украинцы имеют право гордиться вином своей страны, и совместными усилиями мы обеспечиваем это право,

– отметил СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе.

В конкурсе International Wine Challenge SHABO принимает участие 9 лет, каждый раз привозя из Лондона достойные награды. Более подробно о призерах 2020 года можно будет узнавать на странице компании в Facebook.

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