В какой-то момент полусладкие игристые стали для любителей вина чем-то вроде guilty pleasure — вкусно, но стыдно признаться в этом. У нас для вас отличная новость, друзья: любить полусладкие игристые — это нормально!

Опыт компании SHABO доказывает: полусладкие игристые достойны того, чтобы получать награды на авторитетных международных конкурсах. К примеру, полусладкий игристый мускат SHABO, созданный по методу Charmat, несколько раз был отмечен наградами Los Angeles International Wine Competition. В подтверждение предлагаем вам продегустировать замечательное полусладкое игристое SHABO Special Edition и детально проанализировать его органолептические особенности.

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Сорт: SHABO Special Edition semi-sweet создано из купажа нескольких международных сортов, произрастающих в терруаре Шабо – Пино Нуар, Пино Блан, Шардоне и Рислинг. Гармония четырех сортов составляет основу яркой, незабываемой ароматики этого игристого.

Стиль вина: натуральное игристое, произведенное по технологии Charmat Lungo. О технологии Charmat мы уже писали ранее. Отличие Charmat Lungo в том, что, как и классический метод шампанизации в бутылке, эта технология предусматривает естественное вторичное брожение, только роль бутылки в данном случае выполняют закрытые емкости – акратофоры нового поколения. Вторичное брожение занимает от 2 до 4 месяцев. Особую ароматику и вкус таким игристым винам придает дополнительная выдержка на тонком дрожжевом осадке (метод sur lie, в переводе с французского как раз и означает – на дрожжевом осадке), которая длится не менее 6 месяцев. В результате получаются элегантные игристые с light-выдержкой в стиле Prosecco.

Цвет: светло-соломенный, с плотным, интенсивным перляжем (перляж – стремящиеся вверх пузырьки, которые вы видите в бокале, и которые потом в ходе дегустации ощущаете как легкое покалывание на языке).

Аромат: тонкий цветочный аромат чайной розы и цитрусовых, который так напоминает о лете. Вторичный аромат – кремовый с тонами сдобной булочки, сливок, поджаренной хлебной корочки (эти ноты придает аромату вина выдержка на дрожжевом осадке).

Вкус: гармоничный, округлый, отличается идеальным балансом между сладостью и свежестью. Приятное, достаточно длительное послевкусие.

Общее впечатление: свежо, ароматно, элегантно, вкусно, превосходно!

Рекомендуемая температура подачи: от +8 С до +10 С.

SHABO Special Edition semi-sweet​/ Фото SHABO

Рекомендованные гастрономические сочетания: конечно же, рыба и морепродукты. Идеально подойдет запеченная белая рыба со сладким соусом. Креветки в сливочном соусе – отличная пара: сладковатая текстура креветки и вкус сливочного соуса замечательно гармонируют со сладостью и освежающей кислотностью этого игристого и нотами сдобы в его аромате.

Паста с креветками в сливочном соусе/ Фото Alyssa Kowalski /Unsplash

Если вы убежденный поклонник мясных блюд, к полусладкому SHABO Special Edition рекомендуем утку, запеченную с яблоками. Конечно же, подойдут к нему и сыры – Чеддер, Эдам, Горгонзола, сыры с орехами и пряностями. Безусловно, хорошо это игристое сочетается с фруктами, мороженым и нежными десертами.

Нежный штрудель с клубникой, мороженым и шоколадным соусом / Фото Nand Shah для Unsplash

Игристое SHABO Special Edition semi-sweet можно приобрести в ведущих торговых сетях Украины, а также купить в один клик в онлайн-магазине SHABO.