У якийсь момент напівсолодкі ігристі стали для любителів вина чимось на зразок guilty pleasure – смачно, але соромно зізнатися в цьому. У нас для вас чудова новина, друзі: любити напівсолодкі ігристі – це нормально!

Досвід компанії SHABO доводить: напівсолодкі ігристі гідні того, щоб отримувати нагороди на авторитетних міжнародних конкурсах. Наприклад, напівсолодкий ігристий мускат SHABO, створений за методом Charmat, кілька разів був відзначений нагородами Los Angeles International Wine Competition. На підтвердження пропонуємо вам продегустувати чудове напівсолодке ігристе SHABO Special Edition і детально проаналізувати його органолептичні особливості.

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Сорт: SHABO Special Edition semi-sweet створено з купажу кількох міжнародних сортів, які ростуть в теруарі Шабо – Піно Нуар, Піно Блан, Шардоне і Рислінг. Гармонія чотирьох сортів – це основа яскравої, незабутньої ароматики цього ігристого.

Стиль вина: натуральне ігристе, вироблене за технологією Charmat Lungo. Про технологію Charmat ми вже писали раніше. Відмінність Charmat Lungo в тому, що, як і класичний метод шампанізації в пляшці, ця технологія передбачає природне вторинне бродіння, тільки роль пляшки в даному випадку виконують закриті ємності – акратофори нового покоління. Вторинне бродіння займає від 2 до 4 місяців. Особливу ароматику і смак таким ігристим винам надає додаткова витримка на тонкому дріжджовому осаді (метод sur lie, в перекладі з французької якраз і означає – на дріжджовому осаді), яка триває не менше 6 місяців. В результаті виходять елегантні ігристі з light-витримкою в стилі Prosecco.

Колір: світло-солом'яний, з щільним, інтенсивним перляжем (перляж – бульбашки, які піднімаються вгору в келиху, і які потім в ході дегустації ви відчуваєте як легке поколювання на язиці).

Аромат: тонкий квітковий аромат чайної троянди і цитрусових, який так нагадує про літо. Вторинний аромат – кремовий з тонами здобної булочки, вершків, підсмаженої хлібної скориночки (ці ноти додає аромату вина витримка на дріжджовому осаді).

Смак: гармонійний, округлий, відрізняється ідеальним балансом між солодкістю і свіжістю. Приємне, досить тривалий післясмак.

Загальне враження: свіжо, ароматно, елегантно, смачно, чудово!

Рекомендована температура подачі: від +8 С до +10 С

SHABO Special Edition semi-sweet/ Фото SHABO

Рекомендовані гастрономічні поєднання: звичайно ж, риба і морепродукти. Ідеально підійде запечена біла риба із солодким соусом. Креветки у вершковому соусі – чудова пара: солодкувата текстура креветки і смак вершкового соусу чудово гармонують з солодкістю і освіжаючою кислотністю цього ігристого і нотами здоби в його ароматі.

Паста з креветками у вершковому соусі/ Фото Alyssa Kowalski /Unsplash

Якщо ви переконаний прихильник м'ясних страв, до напівсолодкому SHABO Special Edition рекомендуємо качку, запечену з яблуками. Звичайно ж, підійдуть до нього і сири – Чеддер, Едам, Горгонзола, сири з горіхами і прянощами. Безумовно, добре це ігристе поєднується з фруктами, морозивом та ніжними десертами.

Ніжний штрудель з полуницею, морозивом і щоколадним соусом/ Фото Nand Shah для Unsplash

Ігристе SHABO Special Edition semi-sweet можна придбати в провідних торгових мережах України, а також купити в один клік в онлайн-магазині SHABO.