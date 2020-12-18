Если вы встречали термин "винтаж", то, скорее всего, сразу вспоминали о старых, но очень ценных предметах: одежда, мебель или автомобили.

Однако в винной индустрии винтажем называют совсем не то, что в мире моды. Что означает этот термин и для каких вин его употребляют, подробно рассказывает vino2rs.

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Что такое винтаж

Винтаж (англ. Vintage) и миллезим (фр. Millesime) – абсолютно синонимичные слова, и так называют год сбора урожая винограда, из которого делают вино или другой алкогольный напиток. Если вино произведено из винограда, собранного в один год, его называют винтажным, или миллезимным.

Казалось бы, зачем для этого использовать целое отдельное определение? Разве вино не всегда делают из винограда одного года урожая?

Вы удивитесь, но нет. Крепленые и игристые вина чаще всего делают из винограда, который собрали в разные годы – и такой продукт точно нельзя назвать винтажным. Для того, чтобы из года в год, к примеру, шампанское оставалось качественным и имело одинаковый, присущий определенной винодельне стиль, его производят из виноматериалов разных лет урожая.

Именно поэтому винтажное игристое вино или винтажный портвейн – это действительно эксклюзивный продукт, ведь собрать удачный урожай и сделать полностью из него такое вино – большая редкость.

О чем нам говорит винтаж?

Погодные условия каждого года – уникальны, и они так сильно влияют на виноград, что в разные годы вино из одного и того же сорта в одной местности, произведенное по одной технологии, может иметь совершенно разный аромат и вкус.

Винтаж дает нам дополнительную информацию о вине. Если вы знаете, что в определенный год погода была благоприятной для производства вина, то, увидев бутылку, на которой указан этот год, вы уже можете себе представить, каким на вкус будет это вино. В некоторых случаях этот выдающийся год даже обозначен на этикетке.

Шампанское Bollinger, знаменитый винтаж 1990 / Фото Colin Watts для Unsplash

К примеру, известная история о "Вине кометы" – так называли высококачественное вино, произведенное из урожая 1811 года. Именно в этом году в регионах Бордо, Коньяк и Шампань были идеальные погодные условия – сухое жаркое лето и теплая осень – для создания вина исключительно из винограда этого года урожая, который превзошел все ожидания по качеству. И тогда же можно было наблюдать движение яркой кометы 19-го века - C / 1811F.

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Конечно, многие связали эти события, и считалось, что именно знаменитая комета повлияла на особый вкус винограда в тот год. Поэтому каждый, кто позже открывал винтажное вино 1811 года, знал, что пробует уникальное вино высокого качества, ведь это – особое "Вино кометы".