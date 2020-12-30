В течение целого месяца мы подводим итоги, думаем над подарками и о том, где и как встретить 2021. Сомелье предлагает остановиться, выдохнуть и немного отдохнуть. А лучше давайте рассмотрим рецепты коктейлей, которые можно приготовить на базе игристых.

Начнем с коктейля "Пузырьки с виски" и вместе с Сомелье в зеленых штанах подумаем о том, можно ли смешивать виски и шампанское, и как приготовить тот самый "скотч с пузырьками" – он же коктейль для поздних завтраков.

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История происхождения

В 1995 г. в коктейльном мире произошла сенсация – никому не известный бармен Адам Сегер заявил, что нашел затерянный рецепт коктейля, которым, возможно, вдохновлялся сам автор "Большого Гэтсби"!

Довольно молодой на тот момент Адам рассказал журналистам, что недавно возглавил бар исторического отеля Seelbach (ныне Seelbach Hilton) в Луисвилле, где бывал писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Поэтому юноша задумал создать барное меню, которое бы показывало разные эпохи заведения.

Так сейчас выглядит легендарный бар отеля Seelbach/ Фото инстаграм-страница @my_bourbon_journey

Бармен как бы нашел в архивах старое меню отеля 1917 со странным рецептом – смеси шампанского, виски и нескольких горьких настоек. Никаких упоминаний о таком коктейле в справочниках не было, рецепт был уникальным. "Бог мой, это вкус 1910-х, который мы почти потеряли!", – описывал свои эмоции Адам.

Сегер дал коктейлю название в честь отеля Seelbach, а эксперты назвали его “потерянной классикой”. В 1997 году о коктейле написал Гэри Риган в книге “Новые классические коктейли”, а в 2009 году о нем вспомнил Тед Хэй в подборке "Vintage Spirits and Forgotten Cocktails".

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Що же случилось на самом деле?

В 2016 году Адам Сегер признался, что придумал эту историю:

Я был ноунейм, но знал, что способен сделать что-то особенное. Когда изобрел рецепт, то подумал, что с крутой историей он станет известным, – оправдывается бармен.

Когда он увидел свое творение в книге гуру Теда Хэя и Гэри Ригана, то понял, что пранк вышел из-под контроля. Реакция экспертов на признание Сегера была неожиданной: "Мы сразу знали, что это байка. Но какая же история, а?"

Рецепт

Предлагаем вам простой рецепт коктейля "скотч с пузырьками", у которого в основе те же ингредиенты, что и у Адама Сегера – виски и игристое вино. Итак:

1/4 порции виски; 1/2 порции яблочного сока (или лимонного) 1 порция медового сиропа (растворите мед в горячей воде и охладите) Смешайте в шейкере со льдом и вылейте в высокий бокал флюте. Долейте охлажденное игристое вино.

Цей коктейль дуже легко приготувати / Зображення Сомельє в зелених штанях

Но можно ли смешивать виски и шампанское?

Это же гарантированное похмелье!

Не существует научных исследований, которые бы доказывали связь смешивания напитков и похмелья. Но в 2010 профессор Damaris Jane Rohsenow из Университета Брауна (США) провела эксперимент и выяснила:

студенты, которые пили виски с колой, имели более сильное похмелье, чем те, кто пил водку с колой;

студенты, которые начинали вечер с крепких напитков, недооценивали состояние опьянения, пили больше других, и у них было сильнее похмелье.

Заключение автора: похмелье сильнее, если пить темный алкоголь (большее содержание ацетона, ацетальдегида, сивушных масел и дубильных веществ) и пить сверх меры.

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Сомелье в зеленых штанах желает вам удовольствий без зазрения совести и напоминает, что лучший способ избежать похмелья – наслаждаться напитками в меру!