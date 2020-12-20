Приложения на телефоне могут не только упростить выбор вина, но и подобрать гастрономическую пару, упорядочить собственную винную коллекцию и даже научить вас разбираться в вине не хуже профессионального сомелье!

Какие приложения стоит попробовать и кому они подходят, рассказывает Life24.

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Vivino

Несомненно, самое популярное приложение о вине, которое точно должно быть в смартфоне, если вы не хотите растеряться перед полкой в ​​супермаркете.

Просто отсканируйте этикетку на бутылке вина, чтобы получить полную информацию о нем: год урожая, название винодельни, , аромат, вкусовые качества, а также – оценки и рекомендации миллионов пользователей во всем мире! На рейтинги других любителей вина можно ориентироваться, если планируете попробовать что-то новое.

После того, как вы оценили несколько позиций, приложение начнет подбирать вино под ваши предпочтения. Можно добавлять вина в избранное, оставлять собственные оценки и рекомендации, а еще – создавать списки покупок. Также есть возможность искать вино по своим параметрам (ценовая категория и вид) и подбирать к конкретной еде.

Можно скачать в App Store и Google Play.

Изображение applepies

Delectable Wine

Здесь, как и в предыдущем приложении, можно отсканировать этикетку и узнать много интересного о вине. Но это приложение называют "Vivino для продвинутых": если в Vivino все комментарии оставляют обычные пользователи, то в Delectable Wine вы можете прочитать мнение профессиональных сомелье и винных экспертов о конкретном вине и рекомендации, что еще нужно попробовать. А чтобы сохранить свои воспоминания, здесь можно отмечать людей и геолокации.

Также создатели приложения подумали не только о любителях вина: все опции доступны и для пива и крепких напитков.

Доступен для скачивания в App Store и Google Play.

Изображение apppearl

Cellar Tracker

Отличное приложение для тех, кто имеет собственную коллекцию вин, хочет ее систематизировать и быстро в ней ориентироваться, а еще – получать рекомендации от других пользователей. Вносите в приложение информацию о том, сколько у вас бутылок вина определенного сорта, когда вы их купили и где они хранятся. А благодаря огромной базе данных вин и дегустационных заметок от сомелье Cellar Tracker быстро предоставит вам все, что только можно было узнать о конкретном вине – стоит просто отсканировать этикетку.

Cellar Tracker также отслеживает историю вашего потребления и показывает текущую стоимость ваших вин.

Скачивайте в App Store и Google Play.

Изображение сellartracker

Wine Notes

Это приложение пригодится вам, если вы не интересуетесь мнением других пользователей. Это удобный инструмент, чтобы делать личные заметки, пока вы пробуете вино: дата дегустации, год производства вина, процент алкоголя, регион, оттенки вкуса и аромата, которые вы почувствовали, и еще много других важных для вина характеристик. Лаконичный дизайн делает приложение простым и интуитивным в использовании.

Скачивайте в App Store и Google Play.

Изображение WineNotes

Hello vino

Если вам нужно подобрать вино под определенное событие, праздник или конкретный продукт – это приложение точно вам поможет. Здесь можно сочетать вино как с блюдами разных стран мира, так и с отдельными продуктами. Внесите ваши критерии отбора и ценовой диапазон, после чего Hello vino задаст вам несколько уточняющих вопросов – и вы получите список вин, которые подходят вашим критериям, по сортам или отдельными марками.

Скачать можно только в App Store.

Изображение hellovino

Decanter know your wine

Это приложение для обучения от популярного винного журнала Decanter. В нем есть 48 блоков (10 из которых - бесплатные) из 600 вопросов, которые с помощью новейших методов обучения помогут вам окунуться в увлекательный мир вина и изучить базовые темы: о винных регионах, сортах, стилях и т.д. После блоков приложение предлагает пройти своеобразные викторины, чтобы закрепить изученное.

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Decanter know your wine позволяет посмотреть на вино под совершенно другим углом, с точки зрения профессионала. С вас – только базовое знание английского языка.

Доступно только в App Store.

Изображение Decanter

Raisin

И напоследок, более нишевое приложение для любителей натуральных вин. Работает как соцсеть: вы можете выкладывать фото своих винных находок, ставить лайки другим пользователям, дружить с ними и тому подобное. Раздел с ближайшими событиями позволит вам всегда быть в курсе фестивалей натурального вина, а интерактивная карта виноделен, которые делают натуральные вина, предложит вам свой маршрут во время путешествий. Конечно же, все события и путешествия сейчас на стопе в связи с пандемией, но надеемся, что вскоре активность восстановится!

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Насчет приложения: даже если вы не фанат натуральных вин, попробуйте его хотя бы из-за его стильного интерфейса!

Доступен для скачивания в App Store и Google Play.

Изображение raisin.digital