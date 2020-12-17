Бутылка хорошего вина на Рождество или День рождения – это всегда беспроигрышный вариант. Однако выбор в магазинах такой большой, а вкусы у людей такие разные, что очень легко растеряться!

Life24 рассказывает, как выбрать вино среди всего многообразия и что делать, если вы не знаете вкусов человека.

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Любимое – всегда лучшее

Самый простой вариант для близких знакомых или родных – это внимательно следить за тем, какое вино человек пьет чаще всего, что он хвалит, а что – терпеть не может. Если вы уже точно определились с его вкусами, то смело дарите коллекционную бутылку вина его любимого бренда! Так вы точно сможете угодить любому вкусу и одновременно – изрядно удивить.

Доверьтесь классическим вариантам

Если вы совсем не знаете, что любит человек, то Каберне Совиньон или Шардоне от известной винодельни с хорошей репутацией будет отличным вариантом. Только не забудьте проверить отзывы на конкретное вино, которое вы покупаете, – так вы точно будете уверены в своем подарке.

Подарите игристое вино

Это универсальный вариант, если выяснится, что человек не слишком любит пить вино: по крайней мере, оно всегда пригодится для торжественного события.

Игристое вино всегда буде уместным подарком/ Фото Pexels

Подберите дату для символического подарка

Если вы идете на День рождения или годовщину свадьбы, найдите винтажное вино года рождения именинника или года, когда пара поженилась. Этот маленький нюанс точно растрогает всех гостей!

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Дарите не просто вино, а историю

С этим вином связана старинная легенда? Его производят по уникальной технологии? У него столько наград, что всех и не перечислить? Винодельня, где его изготовили, расположенная в замке, под водой или на склоне вулкана? Найдите вино с изюминкой и расскажите историю, пока будете его вручать, или напишите о ней на открытке. Поверьте, такой подарок точно заинтересует, вызовет положительные эмоции и запомнится.

Делайте ставки на оформление

Красиво подать вино – это тоже отдельное искусство. Особенно это касается тех случаев, если вы не совсем уверены в своем выборе или у человек, которому вы это дарите, очень непредсказуемые вкусы. Вино можно преподнести в роскошной брендовой коробке, положить в бокс со вкусностями или просто завернуть в оригинальный подарочную бумагу. Даже если само вино не попадет точно в цель, то распаковки такого подарка однозначно вызовет положительные эмоции.

Оригинальная упаковка обязательно удивит/ Фото SHABO