Одна из главных проблем в сфере производства вина – это мошенничество, из-за которого винодельческие компании несут многомиллионные убытки.

Австралийские ученые из Университета Аделаиды разработали новую технологию, которая позволяет контролировать качество вина и потенциально решит проблему массовой подделки, рассказывают в Cosmos. Команда протестировала образцы Каберне Совиньон из трех австралийских регионов и из Бордо во Франции – и им удалось со стопроцентной точностью определить географическое происхождение этих вин! Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Food Chemistry.

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Как это работает?

Каждое вино имеет уникальный химический состав, который еще называют "отпечатком пальца".

Флуоресцентная спектроскопия – это метод, который анализирует флуоресценцию молекул. Он позволяет выявить в образце материала флуорофор или светоизлучающие соединения, которые и делают "отпечаток" вина таким особенным.

В сочетании с надежным анализом данных с помощью алгоритма машинного обучения, это – мощный метод аутентификации, – рассказывает Ручира Ранавеера, аспирантка Исследовательского института Уэйта.

Аспирантка Ручира Ранавеера загружает образец вина в спектрофлуориметр вместе с доцентом Дэвидом Джеффери / Фото University of Adelaide.

Это быстрый и эффективный метод проведения исследования со сверхвысокой чувствительностью, для которого не нужны лабораторные условия. Это делает его значительно дешевле и доступнее дорогих лабораторные исследований , с помощью которых сейчас в основном идентифицируют вино.

Для чего это можно использовать?

Прежде всего эту технологию планируют использовать, чтобы быстро и надежно выявлять подделки при поставках вина и предотвращать массовые фальсификации:

Аутентификация вина поможет избежать любой неопределенности относительно маркировки вина в соответствии с происхождением, сортом или винтажом , – отмечает Ручира. – Эту простую технику можно использовать в цепи поставок как надежный метод аутентификации или выявления фальсифицированных вин.

Ученые надеются разработать химические маркеры, чтобы различать вино по конкретным регионам.

Также ученые отмечают, что в будущем эту технологию можно будет использовать и для фенольного анализа, а также для анализа цвета вина и обнаружения задымленности вина (неприятного тона, возникающего в результате обширных пожаров вблизи виноградников).