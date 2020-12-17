Пляшка хорошого вина на Різдво чи День народження – це завжди безпрограшний варіант. Проте вибір у магазинах такий великий, а смаки у людей такі різні, що дуже легко розгубитись!

Life24 розповідає, як обрати вино серед усього різноманіття та що робити, якщо ви не знаєте смаків людини.

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Улюблене – завжди найкраще

Найпростіший варіант для близьких знайомих або рідних – це уважно слідкувати за тим, яке вино ця людина п’є найчастіше, що вона хвалить, а що – терпіти не може. Якщо ви вже точно визначились з її смаками, то сміливо даруйте колекційну пляшку вина її улюбленого бренду! Цим кроком ви точно зможете догодити усім смакам і водночас – неабияк здивувати.

Довіртесь класичним варіантам

Якщо ви зовсім не знаєте, що любить людина, то Каберне Совіньон чи Шардоне від відомої виноробні з хорошою репутацією буде чудовим варіантом. Лише не забудьте перевірити відгуки на конкретне вино, яке ви купуєте, – так ви точно будете впевнені у своєму подарунку.

Подаруйте ігристе вино

Це універсальний варіант навіть, якщо з'ясується, що людина не надто полюбляє пити вино: принаймні, воно завжди знадобиться для урочистої події.

Ігристе вино завжди буде доречним подарунком/ Фото Pexels

Підберіть дати для символічного подарунка

Якщо ви йдете на День народження або річницю одруження, знайдіть вінтажне вино року народження іменинника або ж року, коли пара стала до шлюбу. Цей маленький нюанс точно зворушить усіх гостей!

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Даруйте не просто вино, а історію

З цим вином пов’язана старовинна легенда? Його виготовили за унікальною технологією? Воно має таку кількість нагород, що усіх і не перелічити? Виноробня, де його виготовили, розташована у замку, під водою чи на вулканах? Знайдіть вино з родзинкою і розкажіть історію, поки будете його вручати або ж напишіть її на листівці. Повірте, такий подарунок точно зацікавить, викличе позитивні емоції та запам’ятається.

Робіть ставки на оформлення

Красиво подати вино – це теж окреме мистецтво. Особливо це стосується тих випадків, якщо ви зовсім не впевнені у своєму виборі або людина, якій ви це даруєте, має дуже несподівані смаки. Вино можна подарувати у розкішній брендовій коробці, покласти у бокс зі смаколиками або ж просто загорнути у оригінальний подарунковий папір. Навіть якщо саме вино не потрапить точно у ціль, то розпаковування такого подарунку однозначно принесе позитивні емоції.

Оригінальне пакування обов'язково здивує/ Фото SHABO