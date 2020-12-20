Додатки на телефоні можуть не тільки значно спростити вибір вина, а й дібрати гастрономічну пару, впорядкувати власну винну колекцію і навіть навчити вас розбиратись у вині не гірше за професійного сомельє!

Які винні додатки варто спробувати і кому вони підходять, розповідає Life24.

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Vivino

Безсумнівно, найпопулярніший додаток про вино, який точно варто мати у своєму смартфоні, якщо ви не хочете розгубитись перед полицею у супермаркеті.

Просто відскануйте етикетку на пляшці вина, щоб отримати повну інформацію про нього: рік урожаю, назву виноробні, аромат, смакові якості, а також – оцінки та рекомендації мільйонів користувачів у всьому світі! На рейтинги інших любителів вина ви можете орієнтуватись, якщо плануєте спробувати щось нове.

Після того, як ви оцінили кілька позицій, додаток почне підбирати вино під ваші вподобання. Ви можете додавати улюблені вина до обраного, залишати власні оцінки та рекомендації, а ще створювати списки покупок. Також є можливість шукати вино за власними параметрами (цінова категорія та вид) та підбирати до конкретної їжі.

Можна завантажити в App Store та Google Play.

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Delectable Wine

Тут, як і у попередньому додатку, також можна відсканувати етикетку та дізнатись багато цікавого про вино. Проте цей додаток називають "Vivino для просунутих": якщо у Vivino усі коментарі залишають звичайні користувачі, то у Delectable Wine ви можете прочитати думку професійних сомельє та винних експертів про конкретне вино та рекомендації, що ще краще спробувати. А щоб зберегти власні спогади, тут можна відзначати людей та геолокації.

Також творці додатку подумали не тільки про любителів вина: усі опції доступні і для пива та міцних напоїв.

Доступний для завантаження у App Store та Google Play.

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Cellar Tracker

Чудовий додаток для тих, хто має власну колекцію вин, хоче її систематизувати та швидко у ній орієнтуватись, а ще – отримувати рекомендації від інших користувачів. Вносьте у додаток інформацію про те, скільки у вас пляшок вина певного сорту, коли ви їх купили та де вони зберігаються. А завдяки величезній базі даних вин та дегустаційних заміток від сомельє Cellar Tracker швидко покаже вам усе, що тільки можна було дізнатись про конкретне вино, – лише відскануйте етикетку.

Cellar Tracker також відстежує історію вашого споживання та показує поточну вартість ваших вин.

Завантажуйте в App Store та Google Play.

Зображення сellartracker

Wine Notes

Цей додаток стане вам у нагоді, якщо вам не цікава думка інших користувачів. Це зручний інструмент, щоб робити особисті нотатки, смакуючи вино: про дату дегустації, рік виробництва вина, відсоток алкоголю, регіон, відтінки смаку та аромату, які ви відчули, та ще багато інших важливих для вина характеристик. Лаконічний дизайн робить додаток простим та інтуїтивним у використанні.

Завантажуйте в App Store та Google Play.

Зображення WineNotes

Hello vino

Якщо вам потрібно підібрати вино під певну подію, свято чи конкретний продукт – цей додаток точно вам допоможе. Тут можна поєднувати вино як зі стравами різних країн світу, так і з окремими продуктами. Внесіть ваші критерії відбору та ціновий діапазон, після чого Hello vino поставить вам кілька уточнювальних питань – і ви отримаєте список вин, що задовольняють вашим критеріям, за сортами або окремими марками.

Завантажити можна лише в App Store.

Зображення hellovino

Decanter know your wine

Це додаток для навчання від популярного винного журналу Decanter. У ньому є 48 блоків (10 з яких – безкоштовні) із 600 питань, які за допомогою найновіших методів навчання допоможуть вам поринути у захопливий світ вина і вивчити базові теми: про винні регіони, сорти, стилі і т.д. Після цих блоків додаток також пропонує пройти своєрідні вікторини, щоби закріпити вивчене.

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Decanter know your wine дозволяє подивитись на вино під зовсім іншим кутом, з точки зору професіонала. З вас – тільки базове знання англійської мови.

Доступний лише в App Store.



Зображення Decanter

Raisin

І наостанок – більш нішевий додаток для любителів натуральних вин. Працює, як соцмережа: ви можете викладати фото своїх винних знахідок, ставити лайки іншим користувачам, дружити з ними тощо. Розділ з найближчими подіями дозволить вам завжди бути в курсі фестивалів натурального вина, а інтерактивна карта виноробень, які роблять натуральні вина, – запропонує вам свій маршрут під час подорожей. Звісно ж, всі події і подорожі зараз на стопі у зв’язку з пандемією, але сподіваємось, що незабаром активність відновиться!

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Щодо додатку, навіть якщо ви не фанат натуральних вин, спробуйте його хоча б через його стильний інтерфейс!

Доступний для завантаження у App Store та Google Play.

Зображення raisin.digital