Колись Меган Маркл була так захоплена кулінарією, що навіть вела власний блог, де ділилась цікавими рецептами. Глазурована картопля з кленовим сиропом за її рецептом чудово смакуватиме вам та вашим рідним на різдвяному столі.

Ще у 2015 році Меган Маркл розповіла виданню Grazia про те. як організувати ідеальну різдвяну вечерю. І хоч зараз Різдво ексгерцогині вже точно не виглядає так, як 6 років тому, проте деякі її поради досі надзвичайно актуальні.

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Зокрема, вона тоді зізналась, що має погану звичку: накуповувати забагато продуктів. Тому поділилась рецептом глазурованої картоплі, яку ви легко можете приготувати, якщо у вас теж після Нового року залишились зайві продукти.

Що знадобиться

2 картоплини

2 столові ложки оливкової олії

сік половини лимону

1 столова ложка кленового сиропу

морська сіль на свій смак

трохи гарбузового насіння (жменька)

Приготування

Це не займе у вас багато часу.

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Поріжте картоплини у стилі "по-селянськи" та залийте їх сумішшю оливкової олії, кленового сиропу та лимонного соку. Потім приправте картоплю сіллю та перцем, викладіть на пергаментний папір і відправляйте в розігріту духовку на 30 хвилин. На 15 хвилині посипте усе гарбузовим насінням – і Ваша хрустка, рум'яна страва на Різдво готова!

Приготуйте оригінальний варіант картоплі по-селянськи/ Фото freepic