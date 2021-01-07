Автори просто знищили усі шаблони. Ці сніговики вийшли настільки крутими, що ви обов’язково захочете їх зліпити. Окрім багновика, звісно.

Life 24 зробив для вас добірку із 20 надзвичайно несподіваних сніговиків. Люди, які їх зліпили, не шукали легких шляхів. Тому вийшли справжні шедеври. Цікаво Дизайнери придумали сумочку, в якій можна носити сніговика: кумедні фото Справжня ведмежа сім'я! Фото Prostoilogin / pikabu Найближчий родич сніговика – кубовик! Фото kuramshina / pikabu Здається, ідеальнішого сніговика ми вже не знайдемо Фото FarGoose / reddit Цей пан, мабуть, дуже добре відсвяткував Новий рік Фото midwifeatyourcervix / reddit Фанати "Зоряних війн" однозначно зацінять цей шедевр Фото LabGlab / reddit Оце стильний красунчик! Фото ZanyStudios / reddit Яка зима – такі сніговики. Зате усміхнені! Фото tezka.by / pikabu Справжні реггі-королі цієї зими Фото Denitro / pikabu Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO Несподівані сніговички у лісі Фото Arteya / pikabu Знайомтесь, його величність багновик! Фото KatarinkaN / pikabu Справжній зимовий гігант Фото Zebrazebra1 / pikabu Як це мило! Фото pablodesarasate / reddit Вийшли на прогулянку із котиком Фото Katrin1989 / pikabu Життя його трохи потріпало Фото Nogojop / pikabu Кілька деталей – і як міняється сніговичок! Фото temmietastics / reddit Динозаврик, який вже втомився від людей Фото Apxz21 / pikabu Цікаво Глазурована картопля на Різдво: простий та смачний рецепт від Меган Маркл Закидає нову сторіс в Instagram Фото chayf / pikabu Як гадаєте, хто це? Фото CromBobMike / reddit Снігові пірати їдуть за новими скарбами Фото StonnedSinner / reddit Не ми такі – життя таке