Як це можливо: 20 шалено кумедних сніговиків із усього світу – фото
Автори просто знищили усі шаблони. Ці сніговики вийшли настільки крутими, що ви обов’язково захочете їх зліпити. Окрім багновика, звісно.
Life 24 зробив для вас добірку із 20 надзвичайно несподіваних сніговиків. Люди, які їх зліпили, не шукали легких шляхів. Тому вийшли справжні шедеври.
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Справжня ведмежа сім'я!
Фото Prostoilogin / pikabu
Найближчий родич сніговика – кубовик!
Фото kuramshina / pikabu
Здається, ідеальнішого сніговика ми вже не знайдемо
Фото FarGoose / reddit
Цей пан, мабуть, дуже добре відсвяткував Новий рік
Фото midwifeatyourcervix / reddit
Фанати "Зоряних війн" однозначно зацінять цей шедевр
Фото LabGlab / reddit
Оце стильний красунчик!
Фото ZanyStudios / reddit
Яка зима – такі сніговики. Зате усміхнені!
Фото tezka.by / pikabu
Справжні реггі-королі цієї зими
Фото Denitro / pikabu
Несподівані сніговички у лісі
Фото Arteya / pikabu
Знайомтесь, його величність багновик!
Фото KatarinkaN / pikabu
Справжній зимовий гігант
Фото Zebrazebra1 / pikabu
Як це мило!
Фото pablodesarasate / reddit
Вийшли на прогулянку із котиком
Фото Katrin1989 / pikabu
Життя його трохи потріпало
Фото Nogojop / pikabu
Кілька деталей – і як міняється сніговичок!
Фото temmietastics / reddit
Динозаврик, який вже втомився від людей
Фото Apxz21 / pikabu
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Закидає нову сторіс в Instagram
Фото chayf / pikabu
Як гадаєте, хто це?
Фото CromBobMike / reddit
Снігові пірати їдуть за новими скарбами
Фото StonnedSinner / reddit
Не ми такі – життя таке
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