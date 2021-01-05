Японці не перестають дивувати весь світ. Тутешні дизайнери створили прекрасну зимову сумочку, де можна заховати маленького сніговичка. Він не розтане.

Це робота японської дизайнерки Юко Мацузави для місцевого бренду Tsuchiya Kaban, передає Designboom.

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Авторку надихнули ті емоції, які люди відчувають під час першого снігу. Саме в цей момент в душі виникає справжня дитяча радість і легенька безтурботність. Такі спогади хочеться якнайдовше залишити у пам’яті та поділитися ними із найближчими людьми.

Дизайнерка Юко Мацузава, яка створила оригінальну сумочку / Фото Tsuchiya Kaban

Тепер це не проблема. Можна просто зліпити сніговичка і ходити з ним хоч цілу зиму. Залишилося тільки дочекатися самого снігу.

Сумочка вийшла достатньо компактною / Фото Tsuchiya Kaban

Не варто переживати, що зимовий друг розтане за кілька хвилин. Сумочку зробили із спеціальної водонепроникної шкіри та поліестеру, який утримує сталу температуру.

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Сумку зробили із надійних матеріалів, які не дадуть сніговику розтанути / Фото Tsuchiya Kaban

Дизайнерка записала відео, як вона створювала цей зимовий шедевр. Подивіться – вам буде цікаво.